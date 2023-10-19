مادورو يرحب بتخفيف بعض العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء بتخفيف بعض العقوبات الأميركية على بلاده إثر اتفاق بين السلطات والمعارضة على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.

وقال مادورو الأربعاء خلال اجتماع في القصر الرئاسي «لنطوي الصفحة ونعيد بناء علاقة احترام وتعاون هذه هي رسالتي إلى السلطة وإلى حكومة الولايات المتحدة» حسب وكالة «فرانس برس».

وعبر عن ترحيبه بالاتفاق الموقع الثلاثاء بين حكومته والمعارضة خلال مفاوضات في بربادوس برعاية النرويج لإجراء انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.

غير أن واشنطن قالت إنها تتوقع أن يتمكن جميع المرشحين من خوض هذه الانتخابات، وإلا فإن الولايات المتحدة قد تتراجع عن قرارها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة أبلغت حكومة مادورو أنها تتوقع منه أن يقدم بحلول نهاية نوفمبر «جدولا زمنيا وعملية مسرعة لإعادة جميع المرشحين إلى مناصبهم»، وطالب بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين والسجناء السياسيين المحتجزين بشكل غير مبرر في فنزويلا.

إطلاق 5 معارضين

وأُطلق خمسة معارضين الأربعاء في فنزويلا على أثر «اتفاق بربادوس»، بينهم النائب السابق خوان ريكيسينس والصحفي رولاند كارينيو المقرب من المعارض خوان غوايدو. وكانا معتقلين منذ 2018 و2020.

وقال كارينيو المتهم بالإرهاب عند مغادرته السجن «بعد انتظار وقلق لثلاث سنوات فوجئت باستعادة حريتي وآمل في أن تستعيدها فنزويلا أيضا».

وجاء الإعلان عن تخفيف العقوبات الأميركية الذي يقتصر على قطاع النفط والغاز، بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الثلاثاء، لكن الاتفاق يستبعد المرشحين غير المؤهلين. وهذا ينطبق على ماريا كورينا ماتشادو، المرشحة الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للمعارضة الأحد لاختيار مرشحها في مواجهة مادورو في 2024، وأشار مسؤولون أميركيون طلبوا عدم كشف هوياتهم مساء الأربعاء إلى أن «فهمهم للاتفاق هو أن كراكاس ملتزمة بتمهيد الطريق أمام هؤلاء المرشحين للمشاركة في الاقتراع».

وأعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي براين نلسن مكلف الاستخبارات المالية والإرهاب في بيان أنه «طبقا لسياسة العقوبات الأميركية وردا على هذه التطورات الديمقراطية، سمحت وزارة الخزانة بالصفقات المتعلقة بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك قطاع الذهب».

وسمحت الحكومة الأميركية بشراء الغاز والنفط الفنزويلي لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد إذا احترمت فنزويلا الالتزامات التي قطعت في إطار الاتفاق الانتخابي، وبالنسبة لقطاع الذهب، لم يجرِ تحديد مدة. وبررت وزارة الخزانة قرارها بالرغبة في تقليص مبادلات الذهب في السوق السوداء.

مادورو يؤكد رغبته باستعادة العلاقات

ورحب مادورو بالخطوة الأميركية. وقال إن «فنزويلا عادت مجددا بهذه الاتفاقات إلى سوق النفط والغاز»، مؤكدا أنه أراد ويريد دائما «علاقات احترام متبادل» مع الولايات المتحدة.

وسمحت واشنطن مجددا بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية، إلا أن الحظر ما زال مفروضا على السوق الأولية، أي سندات الدين الصادرة حديثا عن الحكومة، وكانت الأسواق تنتظر بفارغ الصبر تخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي وتتوقع هذا التطور الإيجابي منذ أيام، مما أدى إلى انخفاض سعر البرميل على الرغم من الحرب بين إسرائيل وحماس، ومع ذلك ما زالت عقوبات أميركية أخرى مطبقة من بينها تجميد الأصول الفنزويلية.

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من جهة أخرى، هبطت طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل 130 مهاجرا فنزويليا طردوا من البلاد، الأربعاء في مطار كراكاس، في أول رحلة من هذا النوع، ولم تعترف المعارضة الفنزويلية بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع مزورة ولم تعترف بها العديد من الدول، وفي العام التالي، شددت واشنطن العقوبات على كراكاس التي فُرضت للمرة الأولى في 2015 بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، واعترفت واشنطن وكذلك جزء من المجتمع الدولي، في 2019، بخوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا. وأنهت المعارضة هذه الرئاسة الموقتة في يناير معتبرة أنها لم تحقق أهدافها في التغيير السياسي.