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المعارضة الفنزويلية تتهم السلطة بمحاولة «تفجير» انتخاباتها التمهيدية «من الداخل»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 12:58 مساء
المعارضة الفنزويلية تتهم السلطة بمحاولة «تفجير» انتخاباتها التمهيدية «من الداخل»
رئيس المجلس الوطني الانتخابي بيدرو كالزاديلا (وسط) والمسؤول في المجلس أليكسيس كوريدو (يسار) يعلنان استقالتهما في كراكاس في 15 يونيو 2023. (أ ف ب)
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اتهمت المعارضة الفنزويلية الخميس، السلطة بالسعي إلى «تفجير من الداخل» لاقتراعها التمهيدي لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد استقالة مسؤولين موالين للسلطة من المجلس الوطني الانتخابي.

واستقال هؤلاء المسؤولون عندما طلبت المعارضة دعم المجلس الانتخابي الوطني لتنظيم انتخاباتها التمهيدية في 22 أكتوبر المقبل، لاختيار مرشحها المنافس لنيكولاس مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ 2013.

وتساءلت تمارا أدريان خلال تقديم ترشيحها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التمهيدية للمعارضة، الخميس، «من المستفيد من عدم وجود انتخابات تمهيدية؟»، مضيفة أن «الائتلاف الحاكم اتخذ قرارا: سنقوم بتفجير الانتخابات التمهيدية (للمعارضة) من الداخل عبر إزالة المجلس الوطني للانتخابات موقتا حتى لا يأتي رد على طلب المساعدة التقنية» من المجلس.

«السبيل الوحيد لإطاحة الائتلاف المهيمن على السلطة»
وتابعت باستياء أن السلطة «تريد عددا كبيرا من المرشحين (المعارضين) ضد مرشح واحد (للسلطة)»، مذكرة بأنه «في 2004: فاز (الرئيس السابق هوغو) تشافيز بنسبة 33% من الأصوات عندما ذهب 66% من الأصوات إلى ثلاثة مرشحين آخرين».

وأكدت أن «التحالف (المعارضة) هو السبيل الوحيد لإطاحة الائتلاف المهيمن على السلطة».

وشددت تمارا أدريان التي أصبحت في 2016 أول نائبة عن المتحولين جنسيًا في أميركا اللاتينية، أن ترشحها «ليس ترشحًا لمجتمع الميم»، لكنها وصفته بـ«التاريخي» لأنها المرة الأولى في العالم التي «تشارك فيها امرأة متحولة جنيسا في سباق رئاسي».

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أعلن رئيس المجلس الوطني الانتخابي بيدرو كالزاديلا، في بيان الخميس أنه يضع مع المسؤول الآخر في المجلس الكسيس كوريدور، وستة بدلاء آخرين موالين للسلطة «مناصبهم بتصرف الجمعية الوطنية لتتمكن السلطة التشريعية المخولة دستوريًا من تعيين مجلس وطني مجددا».

وكانت إدارة المجلس الوطني الانتخابي، عيّنت في 2021 وتتألف من ثلاثة أعضاء مؤيدين للسلطة، بمن فيهم الرئيس وعضوين مواليين للمعارضة.

دعوة لمراقبة الانتخابات
وكانت تانيا داميليو العضو الثالث الموالي للسلطة، استقالت في أبريل 2022، للالتحاق بالمحكمة العليا. ولم يستقل أي من ممثلي المعارضة في المجلس لكن مستقبلهما لم يعد واضحا.

وقال كالزاديلا إن «أنشطة المجلس الانتخابي الوطني ستستمر بشكل طبيعي» حتى تعيين أعضاء جدد.

ونظم المجلس الانتخابي الوطني انتخابات الولايات التي جرت في 2021 وواجهت انتقادات شديدة من المعارضة.

وتحدث الاتحاد الأوروبي الذي دُعي لمراقبة تلك الانتخابات للمرة الأولى مرة منذ 15 عامًا، عن مخالفات لكنه أشار إلى «ظروف أفضل» مقارنة بالانتخابات السابقة.

وحل المجلس الوطني محل مجلس مؤقت اتهم بالتستر على عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في 2020 والانتخابات الرئاسية في 2018. وقاطعت المعارضة الاقتراعين.

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