«كتائب القسام» تقصف حيفا بصاروخ «آر-160» ردًا على مجازر الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم الثلاثاء أنها قصفت مدينة حيفا بشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ «آر-160».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، قصف مستوطنة سديروت ومستوطنة مفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية جديدة، وأوضحت أنها قصفت حشدًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع «أشكول»، وقاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

صاروخ قسّامي مطور

وصاروخ «آر-160»، هو صاروخ قسّامي مطور صُنع في قطاع غزة في فلسطين. صنعته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقد استُخدم أول مرة في صد العدوان الإسرائيلي على غزة في عملية العاشر من رمضان العام 2014، وهي إحدى عمليات معركة «العصف المأكول».

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وأُطلق على هذا الصاروخ اسم «R160» تيمنًا بالقائد عبدالعزيز الرنتيسي، فحرف الراء فيه يرمز إلى الرنتيسي، والرقم إلى مدى وصوله. تكمن أهمية هذا الصاروخ حيث أنه سمح ولأول مرة في تاريخ الصراع مع إسرائيل إلى الوصول لمناطق أبعد حيث ضرب العمق الإسرائيلي وصولًا لمدينة حيفا، ومدينة الخضيرة ومناطق تبعد أكثر من 160 كم عن قطاع غزة.