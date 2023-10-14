فرنسا تطالب إيران بالكف عن دعم «حماس» وتطالب لبنان وحزب الله بتجنب فتح جبهة ثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الرئاسة الفرنسية، السبت، أن على إيران «الامتناع عن تأجيج التوتر» والكف عن تقديم «الدعم العملياتي» لحركة «حماس»، بينما أكدت عدم امتلاكها «معلومات محددة» بشأن تورط إيران في العملية التي شنّتها «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وأفاد الإليزيه بأن «إيران لديها دور تقوم به يمكن أن يكون سلبيًا للغاية في الوضع الحالي، ويمكنها أيضًا القيام بدور إيجابي هو الامتناع» عن التدخل «لتجنّب تصعيد إقليمي»، وفق «فرانس برس».

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن على اللبنانيين وحزب الله أن «يبقوا في منأى من النزاع» بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، معربة عن «قلق بالغ» حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقال الإليزيه خلال إحاطة صحفية إن على حزب الله واللبنانيين أن «يلتزموا واجب ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الأولى».

حزب الله اللبناني ينعي أحد عناصره

وأعلن حزب الله اللبناني أن أحد عناصره قتل السبت في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان. وأورد بيان للحزب أن العنصر علي يوسف علاء الدين «ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي»، فيما قال ناطق إنه قتل «خلال مواجهات أو في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان».

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قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية السبت، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب، فيما يرتفع منسوب التوتر عند الحدود على خلفية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي و«حماس».

مقتل مصور في «رويترز»

وقال الجيش اللبناني في بيان «أطلق العدو الإسرائيلي قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبدالله» من وكالة رويترز الذي ووري الثرى السبت في بلدته الخيام في جنوب لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تبادلًا للقصف منذ الأحد الماضي، غداة بدء حركة حماس عملية غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف بعنف قطاع غزة. وأعلن حزب الله، السبت، استهداف مواقع إسرائيلية بـ«الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون» في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على وقع توتر مستمر بين الطرفين.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، عصر الجمعة، أطراف بلدات حدودية بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني إن «مجموعة فلسطينية» قامت بها. ورد حزب الله على القصف «بمهاجمة» ثلاثة مواقع إسرائيلية «بالأسلحة المباشرة والمناسبة»، وفق ما أعلن.