  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال يعرب عن «أسفه الشديد» بعد قتله صحفيا في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 10:56 صباحا
الاحتلال يعرب عن «أسفه الشديد» بعد قتله صحفيا في جنوب لبنان
آثار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان والذي أودى بحياة صحفي رويترز. (الإنترنت)
alwasat radio

أعرب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ريتشارد هيخت، اليوم السبت، عن «أسفه الشديد»، بعد مقتل صحفي في وكالة رويترز خلال قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

ورد هيخت، عندما سئل عن مقتل الصحفي في رويترز الجمعة، نتيجة القصف الصهيوني «نأسف بشدة لموت الصحفي».

وأصيب في الحادثة أيضا ستة صحفيين آخرين بينهم صحفيان في وكالة «فرانس برس»، وصحفيان في الجزيرة القطرية، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقر بمسوؤليته عن الحادثة، وقال هيخت «ننظر في المسألة».

- مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

والجمعة، أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم للقصف الذي استهدف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة في بيان «بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام العبدالله قد قتل»، مشيرة إلى أنه كان جزءًا من فريق الوكالة في جنوب لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط
أرض الميعاد

أرض الميعاد
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
1900 قتيل في غزة بنيران قوات الاحتلال.. بينهم 614 طفلا
1900 قتيل في غزة بنيران قوات الاحتلال.. بينهم 614 طفلا
أمين الأمم المتحدة: الوضع خطير في غزة.. وهناك أزمة مياه ونظام صحي على وشك الانهيار
أمين الأمم المتحدة: الوضع خطير في غزة.. وهناك أزمة مياه ونظام صحي...
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال ...
الاحتلال الإسرائيلي يحبط محاولة تسلل من جنوب لبنان ويقتل المتسللين
الاحتلال الإسرائيلي يحبط محاولة تسلل من جنوب لبنان ويقتل ...
«الصحة العالمية» وصول طائرة إمدادات طبية إلى العريش لدعم الاحتياجات الصحية في غزة
«الصحة العالمية» وصول طائرة إمدادات طبية إلى العريش لدعم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
الاحتلال يعرب عن «أسفه الشديد» بعد قتله صحفيا في جنوب لبنان
الاحتلال يعرب عن «أسفه الشديد» بعد قتله صحفيا في جنوب لبنان...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء ......
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل...
«الصحة العالمية» وصول طائرة إمدادات طبية إلى العريش لدعم الاحتياجات الصحية في غزة
«الصحة العالمية» وصول طائرة إمدادات طبية إلى العريش لدعم ......
الاحتلال الإسرائيلي يحبط محاولة تسلل من جنوب لبنان ويقتل المتسللين
الاحتلال الإسرائيلي يحبط محاولة تسلل من جنوب لبنان ويقتل ......
المزيد