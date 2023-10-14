الاحتلال يعرب عن «أسفه الشديد» بعد قتله صحفيا في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ريتشارد هيخت، اليوم السبت، عن «أسفه الشديد»، بعد مقتل صحفي في وكالة رويترز خلال قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

ورد هيخت، عندما سئل عن مقتل الصحفي في رويترز الجمعة، نتيجة القصف الصهيوني «نأسف بشدة لموت الصحفي».

وأصيب في الحادثة أيضا ستة صحفيين آخرين بينهم صحفيان في وكالة «فرانس برس»، وصحفيان في الجزيرة القطرية، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقر بمسوؤليته عن الحادثة، وقال هيخت «ننظر في المسألة».

- مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

والجمعة، أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم للقصف الذي استهدف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة في بيان «بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام العبدالله قد قتل»، مشيرة إلى أنه كان جزءًا من فريق الوكالة في جنوب لبنان.