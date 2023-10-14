الجيش اللبناني: مقتل الصحفي بوكالة «رويترز» عصام عبد الله بقذيفة إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش اللبناني السبت أن قذيفة صاروخية إسرائيلية قتلت الصحفي في وكالة «رويترز»، عصام عبد الله، وأصابت آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة فرانس برس وصحفيان بقناة الجزيرة القطرية، الجمعة في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني، في بيان «أطلق العدو الإسرائيلي (...) قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله» من وكالة رويترز، وإصابة آخرين من فرانس برس ورويترز وقناة الجزيرة، بحسب «أ ف ب».

- مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الجمعة، أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم للقصف الذي استهدف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة في بيان «بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام العبدالله قد قتل»، مشيرة إلى أنه كان جزءًا من فريق الوكالة في جنوب لبنان.