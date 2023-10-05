أذربيجان تعتقل رئيس قره باغ الانفصالي السابق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، اعتقال رئيس سابق لإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الخاطف الذي شنته باكو الشهر الماضي.

وقالت إنها أوقفت أرايك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو «بشبهة شن حرب عدوانية» على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب، على ما ذكر المدعي العام وجهاز الأمن في بيان مشترك، نقلته وكالة «فرانس برس».

اعتقال قادة انفصاليين

ويوم الجمعة الماضي، أعلن جهاز الأمن الأذري، الجمعة إيقاف قائد كبير في ناغورني قره باغ، للاشتباه في تورطه في أنشطة «إرهابية» بالجيب ذي الغالبية الأرمنية.

- بقاء مسؤولين انفصاليين أرمن في «قره باغ» لإنقاذ الضحايا

- محكمة أذرية تقضي بحبس زعيم انفصالي سابق في قره باغ

- أذربيجان تعتقل أحد قادة انفصاليي قره باغ

وقال الجهاز إن الموقوف دافيت مانوكيان ارتقى إلى رتبة «ميجور جنرال» في الجيش الأرميني قبل أن يصبح النائب الأول لقائد القوة الانفصالية.

وقبلها بيوم، أمرت محكمة أذرية بوضع الزعيم الانفصالي السابق روبن فاردانيان، رجل الأعمال الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من نوفمبر 2022 حتى فبراير هذا العام، في الحبس الاحتياطي لأربعة أشهر، وفق موقع «يورو نيوز».