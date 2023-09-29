أذربيجان تعتقل أحد قادة انفصاليي قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الأذري، الجمعة، اعتقال قائد كبير في ناغورني قره باغ، للاشتباه في تورطه في أنشطة «إرهابية» بالجيب ذي الغالبية الأرمنية.

وقال الجهاز إن الموقوف، الذي عرف عنه على أنه دافيت مانوكيان، ارتقى إلى رتبة ميجور جنرال في الجيش الأرميني قبل أن يصبح النائب الأول لقائد القوة الانفصالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الخميس، أمرت محكمة أذرية بوضع الزعيم الانفصالي السابق في إقليم ناغورني قره باغ قيد الحبس الاحتياطي، عقب اتهامه بتمويل الإرهاب، وارتكاب جرائم أخرى.

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إن محكمة في باكو قضت باعتقال روبن فاردانيان، رجل الأعمال الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من نوفمبر 2022 حتى فبراير هذا العام، ووضعه في الحبس الاحتياطي لأربعة أشهر، وفق موقع «يورو نيوز».

أرمينيا تتهم أذربيجان بتنفيذ «اعتقالات غير قانونية» على الحدود

وإثر ذلك، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أذربيجان بـ«اعتقال غير قانوني» لأشخاص يحاولون دخول أرمينيا من منطقة ناغورني قره باغ.

وقال باشينيان، في اجتماع لمجلس الوزراء، غداة اعتقال حرس الحدود الأذري الزعيم السابق للمنطقة الانفصالية: «أذربيجان تجرى اعتقالات غير قانونية لأشخاص عند نقطة التفتيش، وهو ما يقلقنا بشدة»، وفق ما نقل عنه «يورو نيوز».

في حين دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى احترام حقوق الزعيم الانفصالي السابق لمنطقة ناغورني قره باغ. وقالت في بيان تلقته «فرانس برس»: «من الأساسي أن يجرى احترام وحماية حقوق روبن فاردانيان، وكل شخص محتجز آخر بشكل كامل».