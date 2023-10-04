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«فرانس برس»: أذربيجان تتراجع عن المشاركة في مفاوضات مع أرمينيا بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 01:11 مساء
«فرانس برس»: أذربيجان تتراجع عن المشاركة في مفاوضات مع أرمينيا بإسبانيا
رئيس أذربيجان إلهام علييف. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجع رئيس أذربيجان إلهام علييف عن لقاء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في إسبانيا الذي كان مقررا عقده غدا الخميس.

وصرح مسؤول أذري لوكالة «فرانس برس»، بأن التراجع الأذري جاء بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي إشارات دعم لأرمينيا.

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وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه «في سياق التصريحات المؤيدة لأرمينيا الصادرة عن مسؤولين فرنسيين، والإعلانات عن تسليمها أسلحة وذخائر، والاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال أمس إلى أذربيجان، لم تعتبر أذربيجان من الضروري المشاركة في مفاوضات وفق هذه الصيغة».

ونفذ الجيش الأذري عملية خاطفة في ناغورني قره باغ نهاية سبتمبر الماضي، أعلن بعدها علييف «استعادة بلاده السيادة» في الإقليم الانفصالي، مشيرا إلى أن الانفصاليين الأرمن بدأوا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب اتفاق على وقف النار جرى التوصل إليه.

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