3 قتلى في إطلاق النار بمركز تسوق بـ«بانكوك»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرون بجروح الثلاثاء في إطلاق نار في مركز تسوق في بانكوك.

وأكد مدير مركز إيراوان للطوارئ، يوتانا سريتانان للصحفيين، حصيلة القتلى والجرحى، وفق ما قالت وكالة «فرانس برس».

- إصابة 3 أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري ببانكوك

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق النار بمركز التسوق، مؤكدا توقيف مطلق النار.

وأكد تافيسين للصحفيين، «اعتقال المهاجم. استسلم في الواقع. ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح. الشرطة تقوم بإخلاء المكان. الوضع يهدأ».