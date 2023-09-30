باكستان.. ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد في بلوخستان إلى 60 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد قتلى انفجار كبير في مسجد في باكستان إلى 59 قتيلًا، اليوم السبت، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بالقبض على المتورطين.

وهز انفجار الجمعة مسجدًا في «ماستونج» بإقليم بلوخستان بجنوب البلاد بعد أن فجر مهاجم نفسه بالقرب من سيارة للشرطة؛ حيث كان الناس يتجمعون في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وفق «رويترز».

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 52 شخصًا وإصابة 58 آخرين يعاني كثيرون منهم من إصابات خطيرة.

عملية مشتركة ضد العناصر المتورطة

وقال سارفاراز بوجتي، وزير الداخلية في بلوخستان لوسائل الإعلام في العاصمة كويتا «ستنفذ المؤسسات المدنية والعسكرية وجميع المؤسسات الأخرى (عملية) بشكل مشترك ضد العناصر المتورطة في تفجير ماستونج الانتحاري».

وقال وسيم بايج، الناطق باسم قطاع الصحة في بلوخستان، إن سبعة أشخاص آخرين توفوا في المستشفى منذ أمس الجمعة، ما رفع عدد القتلى. وأضاف أن عددًا آخر من المصابين لا يزال في حالة حرجة.

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وبدأت الشرطة، اليوم، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادثة، قائلة إنها أرسلت الحمض النووي للمهاجم الانتحاري لتحليله.

كما أدى هجوم ثان، أمس الجمعة، على مسجد في إقليم خيبر بختون خوا بشمال البلاد إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل. ولم تعلن أي جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن أي من الهجومين.