«يونيسف»: عدد وفيات المهاجرين والمفقودين في المتوسط صيف 2023 أكثر 3 مرات من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كان عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من عددهم في الفترة نفسها من العام 2022، على ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الجمعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إن «البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال»، وقد سجلت غرق «ما لا يقل عن 990 شخصًا بينهم أطفال» في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين يونيو وأغسطس 2023 «أي أكثر بثلاث مرات»، مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022 عندما «قضى ما لا يقل عن 334 شخصا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفاة أو فقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفاة أكثر من 2500 مهاجر أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام.

- الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023

وقالت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إنه «حتى 24 سبتمبر، جرى إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023، حيث يمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام 2022».