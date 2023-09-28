أرمينيا تتهم أذربيجان بتنفيذ «اعتقالات غير قانونية» على الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أذربيجان بـ«اعتقال غير قانوني» لأشخاص يحاولون دخول أرمينيا من منطقة ناغورني قره باغ.

وقال باشينيان في اجتماع لمجلس الوزراء غداة اعتقال حرس الحدود الأذري للزعيم السابق للمنطقة الانفصالية: «أذربيجان تجري اعتقالات غير قانونية لأشخاص عند نقطة التفتيش، وهو ما يقلقنا بشدة»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

محكمة أذرية تقضي بحبس زعيم انفصالي سابق في قره باغ

وفي وقت سابق، أمرت محكمة أذرية بوضع الزعيم الانفصالي السابق في إقليم ناغورني قره باغ روبن فاردانيان قيد الحبس الاحتياطي عقب اتهامه بتمويل الإرهاب وارتكاب جرائم أخرى.

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إن محكمة في باكو قضت باعتقال فاردانيان، رجل الأعمال الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من نوفمبر 2022 حتى فبراير هذا العام، ووضعه في الحبس الاحتياطي لأربعة أشهر، وفق موقع «يورونيوز».

ويأتي ذلك في وقت أمر الزعيم الانفصالي لناغورني قره باغ، الخميس، بحل جميع مؤسساتها بحلول نهاية العام، معلنا بأن الدويلة الانفصالية «ستزول من الوجود» اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأمر المرسوم الصادر فيما فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذربيجانية الأسبوع الماضي بـ«حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 يناير 2024 وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (أرتساخ) من الوجود»، وفق موقع «يورونيوز».

فرار أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ

وأعلنت يريفان، الخميس، فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورونيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

يريفان: لن يبقى أرمن في قره باغ خلال الأيام المقبلة

وخلال الاجتماع الحكومي، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي «في الأيام المقبلة».

وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني قره باغ. يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة»، وفق ما نقل عنه «يورونيوز».