  • Alwasat News
Atwasat

الولايات المتحدة ترفض طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 08:59 صباحا
الولايات المتحدة ترفض طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، 13 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت الولايات المتحدة الإثنين، إنها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هواجس متّصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أميركيين.

وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سعى لزيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الجانب الإيراني «تقدّم بذاك الطلب وقد رفضته وزارة الخارجية»، مضيفا «نحن ملزمون بالسماح لمسؤولين إيرانيين وغيرهم من مسؤولي حكومات أجنبية بالسفر إلى نيويورك لأعمال على صلة بالأمم المتحدة.. لكننا غير ملزمين السماح لهم بالسفر إلى واشنطن».

صفقة تبادل سجناء
وتابع «نظرا إلى احتجاز إيران تعسفيا مواطنين أميركيين، ونظرا لرعاية إيران للإرهاب، لم نعتقد أنه من المناسب أو من الضروري في هذه الحالة تلبية هذا الطلب».

وفي الأسبوع الماضي أفرجت إيران عن خمسة أميركيين كانوا قابعين في سجونها في إطار صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة، نصّت أيضا على الإفراج عن أرصدة بقيمة ستة مليارات دولار كانت جمّدتها كوريا الجنوبية، حليفة واشنطن.

وقلّل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أهمية تكهّنات بأن تفضي صفقة التبادل إلى حركة دبلوماسية أوسع نطاقا، على غرار استئناف المحادثات حول الاتفاق المبرم في العام 2015 بين القوى الكبرى وإيران بخصوص برنامجها النووي.

إيراد «أنباء إيجابية»
وكان الموقع الإخباري «أمواج ميديا»، أول من أفاد بسعي عبد اللهيان للتوجه إلى واشنطن، علما بأن آخر زيارة لوزير للخارجية الإيرانية إلى العاصمة الأميركية جرت قبل 14 عاما.

ونقل التقرير عن مصادر لم يسمّها أن عبد اللهيان قال إنه يرغب بالاطلاع شخصيا على العمل القنصلي، لكن هدفه ربما كان أيضا إيراد «أنباء إيجابية».

وقطعت الولايات المتحدة وإيران علاقاتهما بعدما استولى أنصار الثورة الإسلامية على السفارة الأميركية في طهران، واتّخذوا دبلوماسييها رهائن مدى 444 يوما في أعقاب الثورة التي أطاحت الشاه الموالي للغرب.

وقسم رعاية مصالح إيران في واشنطن، هو رسميا جزء من السفارة الباكستانية.

- إيران: ملتزمون بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية

بموجب اتفاق، تسمح الولايات المتحدة بصفتها مضيفة للأمم المتحدة، بدخول ممثلين عن كل الدول الأعضاء، لكنها تقيّد تنقّلات مسؤولي بلدان تعتبرها معادية بنطاق مدينة نيويورك.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد فرضت على مسؤولين إيرانيين حصر تنقّلاتهم بأحياء محدّدة في نيويورك، علما بأن صحيفة نيويوركر أفادت في العام 2019 بأن الملياردير الجمهوري سعى لدعوة وزير الخارجية الإيراني حينها محمد جواد ظريف إلى البيت الأبيض لكن مسعاه باء بالفشل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس العسكري في النيجر يطالب بـ«إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية
المجلس العسكري في النيجر يطالب بـ«إطار تفاوضي» لانسحاب القوات ...
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في ...
الكرملين يتوعد بإحراق دبابات أبرامز تسلمتها أوكرانيا
الكرملين يتوعد بإحراق دبابات أبرامز تسلمتها أوكرانيا
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب «جرائم حرب»
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب ...
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على ......
المزيد
غوتيريس يطالب بحماية حقوق النازحين الأرمن من ناغورني قره باغ
غوتيريس يطالب بحماية حقوق النازحين الأرمن من ناغورني قره باغ...
كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية «على شفير حرب نووية»
كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية «على شفير ......
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى عفو عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى عفو عن المعتقلين بسبب ......
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر ......
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب «جرائم حرب»
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم ......
المزيد