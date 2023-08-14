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إيران: ملتزمون بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 02:08 مساء
إيران: ملتزمون بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، إن إيران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية.

وأضاف عبداللهيان، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: «نريد دائما عودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي»، بحسب وكالة «رويترز».

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي منذ سبتمبر الماضي.

«لا نثق بأميركا»
وفي أواخر يوليو الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، استعداد بلاده لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المفاوضات معها «لا تقوم على أساس الثقة».

- «لا نثق بأميركا».. إيران تبدي استعدادها لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي

جاء ذلك رداً على سؤال تطرق إلى تقرير نشرته صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية تضمن تسريباً صوتياً منسوباً للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيه إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بهدف زيادة الضغط على إيران في عدد من القضايا الأخرى»، منها «برنامج الصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية»، بحسب «الشرق».

وطالب كنعاني في مؤتمر صحفي، الإدارة الأميركية بـ«توضيح» ما قاله مالي، مشدداً على أن إيران «تتابع مفاوضات رفع العقوبات على أساس المصالح الوطنية، ومن أجل نيل حقوقها المشروعة».

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