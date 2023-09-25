واشنطن: أحداث قره باغ أظهرت روسيا شريكًا «لا يمكن الاعتماد» عليه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أن روسيا أظهرت أنها شريك لا يمكن الاعتماد عليه بعدما حمّلت أرمينيا موسكو مسؤولية الفشل في منع سيطرة القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين «أظهرت روسيا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كشريك أمني»، بحسب «فرانس برس».

السعي لقطع العلاقات الثنائية

اتهمت موسكو الإثنين أرمينيا بالسعي لقطع العلاقات الثنائية بعدما اتهمت يريفان قوات حفظ السلام الروسية بالفشل في منع هجوم عسكري أذربيجاني في منطقة ناغورني قره باغ الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الروسية إن «القيادة في يريفان ترتكب خطأً كبيرًا عبر محاولتها المتعمدة تدمير العلاقات متعددة الأوجه والعائدة إلى قرون مع روسيا وجعل البلاد رهينة لألاعيب الغرب الجيوسياسية».

باشينيان: الأنظمة الأمنية الخارجية غير فاعلة

وفيما يواجه تظاهرات مناهضة منذ الثلاثاء الماضي، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باللوم وإن ضمنا على روسيا، لعدم دعمها أرمينيا بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.

وقال عبر التلفزيون «تبين أن الأنظمة الأمنية الخارجية التي تنخرط أرمينيا في إطارها غير فاعلة لحماية أمنها ومصالحها» في إشارة شبه مبطنة إلى العلاقات مع موسكو الموروثة من الحقبة التي كانت فيها أرمينيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

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الإثنين، رفض الكرملين على لسان الناطق باسمه دميتري بيسكوف هذه الانتقادات، قائلًا «نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في ناغورني قره باغ) التي تتصرف ببسالة» رافضًا أي «مآخذ» عليها أو اتهامها بالتقصير.

«الحوار» بين موسكو ويريفان مستمر

وأضاف: «تبقى أرمينيا حليفتنا وحكومتها قريبة منا وشعبها قريب منّا»، لافتًا إلى أن «الحوار» بين موسكو ويريفان مستمر على عدة مستويات دبلوماسية «خصوصًا في هذه الأيام الصعبة». وأكد أن روسيا ستستمر في «تأدية واجباتها» ولا سيما في «ضمان احترام حقوق سكان قره باغ».

ودخل ما يقرب من خمسة آلاف لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا الإثنين، فيما وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني على مسافة مئات الكيلومترات فقط للقاء نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وقالت الحكومة الأرمينية في بيان «حتى ظهر 25 سبتمبر، دخل 4850 نازحًا قسريًا إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ».