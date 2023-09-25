مقتل عامل وإصابة 4 في انفجار ناجم عن تسريب غاز في مصفاة بإيران

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الإثنين أن شخصًا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون في حادث وقع بمصفاة بندر عباس في جنوب إيران الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز. وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

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وقالت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية «شانا» إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، أثناء إصلاحات طارئة، مضيفة أن خمسة من عمال الصيانة أصيبوا في حين تُوفي عامل واحد متأثرًا بجراحه، بحسب «رويترز».

الحادث لم يؤثر على الإنتاج

وقال مسؤول في مصفاة بندر عباس لوسائل الإعلام الرسمية «أثناء عملية الإصلاح الطارئة في إحدى وحدات المعالجة بهذه المصفاة، أصيب خمسة أشخاص، وتُوفي أحد المصابين اليوم الإثنين». وأضافت شانا أن الحادث لم يؤثر على الإنتاج في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

يُشار إلى أن حريقًا اندلع في المصفاة في العاشر من يوليو الماضي.