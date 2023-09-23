كييف: روسيا فقدت 275 ألفا و460 جنديا منذ بدء الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، بأن روسيا فقدت 275 ألفا و460 جنديا في أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، بينهم 510 قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق «كييف إندبندنت».

وحسب البيان، «خسرت روسيا أيضا 4655 دبابة، و8912 مركبة قتالية مدرعة، و8716 خزان وقود، و6210 أنظمة مدفعية، و789 نظام إطلاق صواريخ متعددة، و530 نظام دفاع جوي، و315 طائرة، و316 مروحية، و4867 طائرة دون طيار، و20 سفينة حربية».

كييف تعلن استهداف قيادات رفيعة المستوى في الأسطول الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن عشرات الأشخاص، بينهم «قيادات رفيعة المستوى في البحرية الروسية»، قتلوا أو جُرحوا بهجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

في تلك الأثناء، أعلن الجانب الروسي تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، وعلقت السلطات الروسية الملاحة البحرية بها، نظرا لتعرضها لخطر هجوم صاروخي، وفق بيان.

الحرب إلى مرحلة استنزاف

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة استنزاف بمحاولة قوات الجانبين حسم الهجوم المضاد قبيل حلول الشتاء، الذي سيعيق العمليات العسكرية

وتدخل هذه الحرب المستعرة منذ 19 شهرا مرحلة جديدة باحتدام جبهاتها أخيرا في اتجاهات عدة، مع اشتعال القتال برا في مدينة خيرسون، وفي مقاطعة كيراسني ليمان، وتصاعد وتيرة حرب المسيّرات، وتكثيف المواجهات البحرية في مياه البحر الأسود وحول جزر نهر دينبرو السفلي، في ظل استمرار المد العسكري الغربي لأوكرانيا، وتسليم كوريا الجنوبية كييف دبابات متطورة، مع تجديد واشنطن وبرلين ولندن تعهداتها بمنحها المزيد من الأسلحة، تزامنا مع تشديد روسيا على أن أسلحتها محلية الصنع أثبتت جدارة وفاعلية في الحرب.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لنظام دفاع صاروخي خلال تدريب مشترك مع الولايات المتحدة في 5 أكتوبر 2022(كييف إندبندنت)