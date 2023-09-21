البيت الأبيض يحذر من وضع إنساني يزداد سوءا في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن قلقه حيال الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ، بعد أن أعلنت أذربيجان انتصارها على المقاتلين الأرمينيين في المنطقة الانفصالية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: «من الواضح أننا لا نزال نراقب عن كثب الوضع الإنساني المتدهور داخل ناغورني قره باغ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف كيربي أن الوضع «تفاقم بسبب الأعمال العدائية التي ارتكبتها أذربيجان» في قره باغ، حيث توجد الآن مخاوف من أزمة لاجئين، لكن التقارير عن وقف إطلاق النار «إيجابية».