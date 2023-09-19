الأمم المتحدة تحذر من «الميول الانتحارية» لدى النساء الأفغانيات جراء القيود

القاهرة - بوابة الوسط

حذر تقرير صادر صادر عن ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تدهور الصحة العقلية بين النساء الأفغانيات، وميلهن للأفكار الانتحارية جراء القيود القاسية التي يعانينها في ظل تولي طالبان السلطة، قبل عامين بحسب «أسوشيتد برس».

وأفاد التقرير المشترك الذي شاركت في إعداده هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة وبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، بتدهور الصحة العقلية للنساء الأفغانيات، اللاتي عانين من الإجراءات القاسية التي فرضتها حركة طالبان منذ توليها السلطة قبل عامين.

مسح عينة عشوائية لنساء 22 مقاطعة من أصل 34 في عموم أفغانستان

وحسب التقرير الذي اعتمد مسحًا لعينة عشوائية من النساء الأفغانيات من 22 مقاطعة في جميع أنحاء أفغانستان، فإن 70% من النساء الأفغانيات عانت من مشاعر القلق والعزلة والاكتئاب والميول الانتحارية في الفترة ما بين أبريل ويونيو 2023، في زيادة ملحوظة مقارنة الفترة ذاتها من العام 2022 التي شهدت نسبة 57% .

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592 امرأة أفغانية شاركت في المسح

واعتمد التقرير على إجراء مقابلات بشكل شخصي وجماعي أو عبر الإنترنت وكذلك عبر الاستطلاعات الهاتفية الفردية، وشاركت به في المجمل 592 امرأة أفغانية في 22 مقاطعة من مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 مقاطعة.

وتحدثت النساء عن معاناتهن من مشاكل نفسية بما في ذلك الاكتئاب والأرق وفقدان الأمل والحافز والقلق والخوف والعدوانية والعزلة والسلوك الانعزالي المتزايد والأفكار الانتحارية.

طالبان تضيِّق الخناق على النساء

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، استبعدت حركة طالبان النساء من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامة، ومنعتهن من دخول المتنزهات والحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، كما ألزمتهن تغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل، بحسب «فرانس برس».

نساء أفغانيات ينتظرن الحصول على حصص غذائية توزعها مجموعة مساعدات إنسانية، في كابل، أفغانستان، الثلاثاء، 23 مايو 2023.(أسوشيتد برس)