مجلس الأمن يدعو حركة «طالبان» لرفع قيودها عن النساء

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارًا يدعو حركة طالبان إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء.

وأضاف القرار، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته طالبان هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- طالبان: منع الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن داخلي»

وفي 12 أبريل الجاري، أعلنت حكومة طالبان أن قرارها منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو «شأن داخلي» أفغاني، مطالبة «جميع الأطراف بوجوب احترام هذا القرار».

وأثارت سلطات طالبان غضب المجتمع الدولي في مطلع أبريل الجاري بقرارها توسيع نطاق الحظر الذي تفرضه على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية ليشمل الأمم المتحدة.