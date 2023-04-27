  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الأمن يدعو حركة «طالبان» لرفع قيودها عن النساء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 11:59 مساء
مجلس الأمن يدعو حركة «طالبان» لرفع قيودها عن النساء
لوحة جدارية لنساء كتبت عليها عبارة «لن تصمت النساء الأفغانيات بعد الآن» على طول أحد شوارع كابل. (أ ف ب)
alwasat radio

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارًا يدعو حركة طالبان إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء.

وأضاف القرار، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته طالبان هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- طالبان: منع الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن داخلي»

وفي 12 أبريل الجاري، أعلنت حكومة طالبان أن قرارها منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو «شأن داخلي» أفغاني، مطالبة «جميع الأطراف بوجوب احترام هذا القرار».

وأثارت سلطات طالبان غضب المجتمع الدولي في مطلع أبريل الجاري بقرارها توسيع نطاق الحظر الذي تفرضه على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية ليشمل الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟

شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يظهر مجددا عبر التلفزيون بعد غياب نتيجة المرض
إردوغان يظهر مجددا عبر التلفزيون بعد غياب نتيجة المرض
بوتين يشيد بإردوغان خلال تدشين محطة نووية أقامتها روسيا في تركيا
بوتين يشيد بإردوغان خلال تدشين محطة نووية أقامتها روسيا في تركيا
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا ...
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
مجلس الأمن يدعو حركة «طالبان» لرفع قيودها عن النساء
مجلس الأمن يدعو حركة «طالبان» لرفع قيودها عن النساء...
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية...
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني...
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان...
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا......
المزيد