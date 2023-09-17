مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة بولاية الأمازون في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم ولاية الأمازون في البرازيل إن طائرة تحطمت في الولاية الواقعة في شمال البلاد، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بُعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون. وكتب الحاكم ويلسون ليما على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أشعر بأسف بالغ لمقتل جميع الركاب الاثني عشر وفردي الطاقم الاثنين الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة في بارسيلوس يوم السبت. فرقنا تعمل منذ البداية لتقديم المساعدة الضرورية»، بحسب «رويترز».

وأصدرت شركة طيران «ماناوس أيروتاكسي» بيانًا أكدت فيه وقوع حادث، مضيفة أنها تحقق في الأمر دون ذكر أي تفاصيل عن وفيات أو إصابات، وذكر البيان «نعول على احترام خصوصية المعنيين في هذا الوقت العصيب وسنكون متاحين لتوفير جميع المعلومات والتحديثات الضرورية مع تقدم التحقيقات».

استخراج الجثث من الطائرة

وقالت القوات الجوية البرازيلية، في بيان، إنه جرى استدعاء محققين من مركز التحقيق والوقاية من الحوادث لبدء تحقيق في أسباب تحطم الطائرة الصغيرة، وهي من طراز «إمبراير بانديرانت».

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وفي مقابلة مع جريدة «أو غلوبو»، قال ليما إن الجثث قد جرى إخراجها بالفعل من الطائرة وأن الضحايا هم سياح برازيليون. وأضاف ليما أيضًا أن المنطقة تواجه هطول أمطار غزيرة وأن السبب الأرجح للحادث هو خطأ في المسار الذي سلكته وقت الهبوط.

وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن مواطنين أميركيين من بين القتلى.