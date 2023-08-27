تحطم طائرة عسكرية أميركية خلال تدريبات في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي خلال تدريبات في شمال أستراليا، اليوم الأحد.



وأوضحت شبكة «إيه بي سي» العامة أنه جرى إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز «أوسبري» خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

إصابات وحالة حرجة

الطائرة كان على متنها 23 جنديًا من مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» أثناء تدريب قبالة سواحل شمال أستراليا اليوم، وأدى تحطمها إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال مفوض الشرطة مايكل مورفي إن 5 من العناصر جرى نقلهم من مكان الحادث الى مستشفى على البر الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة، وفق ما أفادت «روسيا اليوم».

وذكرت تقارير أنه جرى نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى في مدينة داروين، أحدهم في حالة حرجة والآخران في حالة مستقرة. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع قتلى.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن الحادث وقع أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023 والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى أنه «حسب التقارير الأولية، فإن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية».

يذكر أن الطائرة المحطمة كانت قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى، لمنحها قدرة المروحية على المناورة، أو إلى الإمام من أجل التحليق أفقيا كطائرة عادية، حسب وكالة «فرانس برس».