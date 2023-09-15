فرنسا تعتبر الاتهام الموجه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري «خياليًا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت فرنسا، الجمعة، أن الاتهام الذي وجهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري بممارسة «أنشطة تخريبية» هو «من نسج الخيال».

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «فرانس برس»: «الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال».

ووجهت بوركينا فاسو إلى الملحق العسكري في السفارة الفرنسية لديها تهمة ممارسة «أنشطة تخريبية»، وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو في رسالة وجهتها، الخميس، إلى باريس أن «حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية»، ومنحته مع فريقه «مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا فاسو»، وفق الوكالة الفرنسية.