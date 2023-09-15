  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا تعتبر الاتهام الموجه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري «خياليًا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 08:05 مساء
فرنسا تعتبر الاتهام الموجه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري «خياليًا»
وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في الجمعية الوطنية في باريس، 28 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبرت فرنسا، الجمعة، أن الاتهام الذي وجهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري بممارسة «أنشطة تخريبية» هو «من نسج الخيال».

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «فرانس برس»: «الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال».

ووجهت بوركينا فاسو إلى الملحق العسكري في السفارة الفرنسية لديها تهمة ممارسة «أنشطة تخريبية»، وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو  في رسالة وجهتها، الخميس، إلى باريس أن «حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية»، ومنحته مع فريقه «مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا فاسو»، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة

شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن ...
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس وزراء كمبوديا يلتقي شي جينبينغ في بكين
رئيس وزراء كمبوديا يلتقي شي جينبينغ في بكين
الكرملين يؤكد عدم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة كيم جونغ-أون
الكرملين يؤكد عدم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة كيم جونغ-أون
القضاء البرازيلي يدين أنصار لـ«بولسونارو» في أول أحكام على خلفية أعمال الشغب
القضاء البرازيلي يدين أنصار لـ«بولسونارو» في أول أحكام على خلفية ...
لندن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني
لندن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني
في ذكرى وفاة مهسا أميني.. بايدن: واشنطن تقف إلى جانب الإيرانيين
في ذكرى وفاة مهسا أميني.. بايدن: واشنطن تقف إلى جانب الإيرانيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
المزيد
فرنسا تعتبر الاتهام الموجه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري «خياليًا»
فرنسا تعتبر الاتهام الموجه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري ......
بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي
بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي...
ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ«احتجاز» السفير الفرنسي في نيامي
ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ«احتجاز» السفير الفرنسي في نيامي...
في ذكرى وفاة مهسا أميني.. بايدن: واشنطن تقف إلى جانب الإيرانيين
في ذكرى وفاة مهسا أميني.. بايدن: واشنطن تقف إلى جانب ......
لندن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني
لندن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين في ذكرى وفاة مهسا ......
المزيد