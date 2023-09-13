غوتيريس يطالب بالتزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد لقاء بوتين وكيم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن أي تعاون مع كوريا الشمالية يجب أن «يحترم» العقوبات الدولية عليها، وذلك تعقيبًا على احتمال إبرام موسكو وبيونغ يانغ اتفاق تعاون عسكري بعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين بالزعيم كيم جونغ أون.

وقال غوتيريس إن «أي شكل من أشكال التعاون من قبل أي دولة مع كوريا الشمالية يجب أن يحترم نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي. ومن الواضح أن هذا ينطبق على الحالة التي تحدثتم عنها»، وذلك ردًا على سؤال بشأن اجتماع الزعيمين، وحديث واشنطن عن اتفاق محتمل بينهما لتزويد روسيا بمعدات عسكرية لدعم هجومها في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وخاض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون محادثات، الأربعاء، في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي، بعدما أجريا جولة في منشآت تجميع وإطلاق الصواريخ الفضائية.

وأظهرت لقطات، بثّها التليفزيون الرسمي الروسي، بوتين وهو يؤكد أنه «سعيد للغاية» لرؤية كيم. بينما اجتمع الوفدان، لعقد محادثات يشارك فيها أيضا وزيرا الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف.

- بدء المحادثات بين بوتين وكيم في قاعدة فوستوتشني الفضائية

- بوتين يلمح إلى استعداد روسيا لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية

- بوتين وكيم يتفقدان منشآت لجمع وإطلاق صواريخ فضائية

وتصافحا بوتين وكيم بحماسة لدى وصول الزعيم الكوري الشمالي، حسب ما أظهرت مشاهد مصورة بثها الكرملين. ثم تجول الزعيمان في منشأة جمع مركبات «أنغارا» الفضائية، ومجمع إطلاق «سويوز-2»، ومجمع إطلاق «أنغارا» الذي لا يزال قيد البناء.

روسيا «مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية»

وقال مسؤولون أميركيون ومراقبون إلى «فرانس برس» إن روسيا مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. وفي حال تمت، يمكن أن تنتهك صفقة الأسلحة العقوبات الدولية.

وأضاف المراقبون أن روسيا ستسعى في المحادثات على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، التي تريد في المقابل تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

وقال بوتين لصحفيين: «سنناقش كل المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك»، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات ستشمل التعاون العسكري.

ورافق كيم، الذي توجه عن طريق البرّ إلى روسيا على متن قطاره المصفّح، وفد يشي بأن القمة ستتركز على مسائل عسكرية. ومن بين كبار المسؤولين العسكريين الذين يرافقون كيم المارشال في الجيش الكوري الشمالي باك جونغ تشون، ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ، حسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

وانضم إلى المحادثات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، على ما أظهرت مشاهد بثها التليفزيون الرسمي الروسي.

بوتين: روسيا ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار صناعية

وأكد بوتين أن موسكو ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار صناعية، ملمحا إلى أن البلدين قد يناقشان أيضا التعاون العسكري. وأضاف أنه «سعيد جدا» للقاء كيم في روسيا، وفق الوكالة الفرنسية.

بدوره، قال كيم: «دائما ما عبرنا عن الدعم الكامل وغير المشروط لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية، وأغتنم هذه الفرصة مجددا لأوكد أننا سنقف دائما إلى جانب روسيا».

«مكاسب تكتيكية» من لقاء بوتين وكيم

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاجتماع في قاعدة الفضاء له بعد رمزي، خاصة أن بيونغ يانغ فشلت مرتين أخيرا في محاولة وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في المدار، بحسب مراقبين.

وروسيا تسعى للوصول إلى مخزون كوريا الشمالية من قذائف المدفعية. في حين تبحث بيونغ يانغ عن المساعدة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتحديث معداتها العسكرية التي تعود للحقبة السوفيتية، حسبما قال إلى «فرانس برس» مدير المعهد العالمي لدراسات كوريا الشمالية، آن تشان إيل.

وأضاف: «إذا جرى تزويد روسيا براجمات صواريخ، وغيرها من قذائف المدفعية من كوريا الشمالية بكميات كبيرة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا».