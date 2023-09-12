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بوتين يعتبر ترامب ضحية «اضطهاد ذي دوافع سياسية» على خلفية ملاحقته قضائيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 08:12 مساء
بوتين يعتبر ترامب ضحية «اضطهاد ذي دوافع سياسية» على خلفية ملاحقته قضائيا
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أرشيفية، البيت الأبيض)
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن نظيره الأميركي السابق دونالد ترامب ضحية «اضطهاد ذي دوافع سياسية» على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ولطالما دافع الكرملين، الذي تجمعه علاقات ودية بترامب، عن الرئيس الأميركي السابق الذي يواجه سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات، بحسب «فرانس برس». 

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي «فيما يتعلق باضطهاد ترامب، إنه جيد بالنسبة لنا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأميركي».

الوجه الوحشي للإمبريالية الأميركية
وأضاف: «إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه». وتابع «وهذا يظهر من الذين نحاربهم كما كان يُقال في الحقبة السوفياتية: الوجه الوحشي للامبريالية الأميركية».

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وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها مذ شن بوتين الغزو على أوكرانيا في فبراير 2022. والثلاثاء، قال بوتين إنه لا يتوقع أي تغير بموقف السياسة الأميركية الخارجية حيال روسيا بغض النظر «عمّن سيُنتخب رئيسًا» للولايات المتحدة في العام 2024.

واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأميركيين. وقال الرئيس الروسي «السلطات الحالية تدير المجتمع الأميركي بروح معادية للروس». وأضاف «لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعبًا جدًا».

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