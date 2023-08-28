  • Alwasat News
Atwasat

ترامب يعتبر تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 «تدخلا انتخابيا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 09:33 مساء
ترامب يعتبر تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 «تدخلا انتخابيا»
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أرشيفية، البيت الأبيض)
alwasat radio

ندد دونالد ترامب بشدة، الإثنين، بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفًا هذا القرار بأنه «تدخل انتخابي» في معركة 2024.

واتهم الرئيس السابق على شبكته «تروث سوشل» القاضية المعنية بأنها «تكره ترامب»، مؤكدًا أنه سيتقدم بطعن، بحسب «فرانس برس».

 محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية
وحدّدت، الإثنين، القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من مارس 2024 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من كبرى المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.

وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علمًا بأن الرابع من مارس 2024 يقع عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن «موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه»، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدًا. ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ولاحقًا للفوز بولاية رئاسية ثانية.

-  القاضية الفيدرالية تحدد مارس المقبل موعدا لمحاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020
ترامب يندد بـ«مهزلة قضائية» و«تدخل انتخابي» بعد توقيفه في جورجيا

 

ووجهت تهمًا جنائية إلى ترامب (77 عامًا) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن، والثالثة في نيويورك، والرابعة في ولاية جورجيا. غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخاصة إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.

«طلب لتنظيم محاكمة صورية وليس محاكمة معجّلة
ودفع ترامب براءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع أغسطس، علمًا بأنه لم يكن ملزمًا بحضور جلسة الإثنين. وكان سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.

لكن محامي ترامب جون لاورو وصف الموعد المقترح بأنه «طلب لتنظيم محاكمة صورية وليس محاكمة معجّلة»، واصفًا إتاحة أربعة أشهر فقط للاستعداد بأنه «عبثي وسخيف». وتابع المحامي متوجّهًا إلى تشاتكن بعيد إصدراها قرارها «بالتأكيد سنلتزم بحكم سيادتكم لأنه واجب علينا»، لكنّه أضاف «موعد المحكمة سيحرم الرئيس ترامب فرصة تلقي مساعدة فاعلة من محاميه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ مسبقاً»

الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ ...
الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
«تُعلِّم الشيوعية والمثيلة».. خلاف بين الرئيس المكسيكي ومعارضيه حول الكتب المدرسية

«تُعلِّم الشيوعية والمثيلة».. خلاف بين الرئيس المكسيكي ومعارضيه حول الكتب ...
محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في طرابلس لن تسامحه

محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في ...
نورلاند: لا أحد يريد حكومة موقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام

نورلاند: لا أحد يريد حكومة موقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام
مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»

مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير ...
أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
طهران تحذر بغداد بشأن المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق
طهران تحذر بغداد بشأن المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية في ...
إردوغان يتوجه إلى روسيا لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع بوتين
إردوغان يتوجه إلى روسيا لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ...
الحكومة الفرنسية تدافع عن حظر ارتداء العباءة في المدارس.. «تستهدف العلمانية»
الحكومة الفرنسية تدافع عن حظر ارتداء العباءة في المدارس.. «تستهدف...
القاضية الفيدرالية تحدد مارس المقبل موعدا لمحاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020
القاضية الفيدرالية تحدد مارس المقبل موعدا لمحاكمة ترامب في قضية ...
خمسة قتلى بينهم رضيعة في غرق مركبي مهاجرين قبالة اليونان
خمسة قتلى بينهم رضيعة في غرق مركبي مهاجرين قبالة اليونان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
المزيد
ترامب يعتبر تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 «تدخلا انتخابيا»
ترامب يعتبر تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 «تدخلا انتخابيا»...
هجوم مضاد لحركة «الشباب» يلحق خسائر بشرية بالقوات الصومالية
هجوم مضاد لحركة «الشباب» يلحق خسائر بشرية بالقوات الصومالية...
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لسفير فرنسا في النيجر في مواجهة «الانقلابيين»
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لسفير فرنسا في النيجر في مواجهة ......
خمسة قتلى بينهم رضيعة في غرق مركبي مهاجرين قبالة اليونان
خمسة قتلى بينهم رضيعة في غرق مركبي مهاجرين قبالة اليونان...
القاضية الفيدرالية تحدد مارس المقبل موعدا لمحاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020
القاضية الفيدرالية تحدد مارس المقبل موعدا لمحاكمة ترامب في ......
المزيد