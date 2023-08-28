ترامب يعتبر تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 «تدخلا انتخابيا»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد دونالد ترامب بشدة، الإثنين، بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفًا هذا القرار بأنه «تدخل انتخابي» في معركة 2024.

واتهم الرئيس السابق على شبكته «تروث سوشل» القاضية المعنية بأنها «تكره ترامب»، مؤكدًا أنه سيتقدم بطعن، بحسب «فرانس برس».

محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية

و حدّدت، الإثنين، القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من مارس 2024 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من كبرى المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.

وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علمًا بأن الرابع من مارس 2024 يقع عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن «موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه»، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدًا. ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ولاحقًا للفوز بولاية رئاسية ثانية.

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ووجهت تهمًا جنائية إلى ترامب (77 عامًا) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن، والثالثة في نيويورك، والرابعة في ولاية جورجيا. غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخاصة إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.

«طلب لتنظيم محاكمة صورية وليس محاكمة معجّلة

ودفع ترامب براءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع أغسطس، علمًا بأنه لم يكن ملزمًا بحضور جلسة الإثنين. وكان سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.

لكن محامي ترامب جون لاورو وصف الموعد المقترح بأنه «طلب لتنظيم محاكمة صورية وليس محاكمة معجّلة»، واصفًا إتاحة أربعة أشهر فقط للاستعداد بأنه «عبثي وسخيف». وتابع المحامي متوجّهًا إلى تشاتكن بعيد إصدراها قرارها «بالتأكيد سنلتزم بحكم سيادتكم لأنه واجب علينا»، لكنّه أضاف «موعد المحكمة سيحرم الرئيس ترامب فرصة تلقي مساعدة فاعلة من محاميه».