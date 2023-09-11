  • Alwasat News
Atwasat

وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بإنشاء مطار في لبنان لشن هجمات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 10:04 مساء
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بإنشاء مطار في لبنان لشن هجمات
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. (الإنترنت)
alwasat radio

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إيران، الإثنين، بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل.

وتشعر إسرائيل بالقلق من البرنامج النووي الإيراني، وتطوير طهران لقدرتها الصاروخية، ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. وخاضت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حربًا مع إسرائيل في عام 2006، لكن هذا العام وقعت بضعة حوادث على امتداد الحدود، وتبادل الجانبان التصريحات الغاضبة، بحسب «رويترز».

 جالانت يعرض صورًا جوية 
وفي تصريحات بثها التلفزيون في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة «رايتشمان»، عرض جالانت صورًا جوية لما قال إنه مطار بَنَتهُ إيران بهدف تحقيق «هجمات» ضد إسرائيل.

ولم يذكر جالانت مزيدًا من التفاصيل، لكنه أضاف أن الموقع قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم. ويقع المكان الذي ذكره جالانت بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومترًا شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل. ولم يقدم حزب الله ولا المسؤولون الإيرانيون ردًا بعد على تصريحات جالانت.

 المطار يتسع لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح 
ونقلت «رويترز» عن مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع أنه يمكن أن يتسع لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح تشبه ما تنتجه إيران. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة التي قد تنطلق من هذا الموقع يمكن استخدامها في أنشطة العمليات الداخلية والخارجية، لكنه ذكر أن طبيعة مدرج الطيران واتجاهه يشيران إلى أنه سيستخدم داخليًا على الأرجح. وأشار المصدر إلى أن حزب الله يضخ استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

-  الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي
- «حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

وقال جالانت إن هناك مسعى إيرانيًا لصنع جبهة خطر أخرى على حدود إسرائيل مع الأردن الذي تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل «عبر ميليشيات شيعية تعمل وتتمركز في العراق». ولم يوضح نطاق الجبهة، ولم يسهب في تفاصيل عن كيفية تحقيق هذا.

ويشيع الاعتقاد بأن إسرائيل تملك ترسانة نووية، لكنها لا تؤكد هذا ولا تنفيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس

«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس
مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء

مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء
العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت ...
انهيار سدين في مدينة درنة

انهيار سدين في مدينة درنة
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
«أويل برايس» و«أسوشيتد برس»: أضرار «دانيال» تطال الموانئ النفطية وتحول درنة لمنطقة كوارث

«أويل برايس» و«أسوشيتد برس»: أضرار «دانيال» تطال الموانئ النفطية وتحول درنة ...
الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء

الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء
تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء

تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء
«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ

«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ
مياه السيول تقتحم منازل شيحة في درنة (فيديو)

مياه السيول تقتحم منازل شيحة في درنة (فيديو)
فيديو يحبس الأنفاس لمتطوع داخل سيارة جرفتها السيول في البيضاء

فيديو يحبس الأنفاس لمتطوع داخل سيارة جرفتها السيول في البيضاء
مركز البيضاء الطبي: 12 وفاة بين رجال ونساء جراء السيول

مركز البيضاء الطبي: 12 وفاة بين رجال ونساء جراء السيول
أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو

أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية
تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية
الأمم المتحدة تنتقد «عدم الاكتراث» حيال تزايد وفيات المهاجرين
الأمم المتحدة تنتقد «عدم الاكتراث» حيال تزايد وفيات المهاجرين
فرنسا تبدأ محاكمة مسؤولين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في 2024
فرنسا تبدأ محاكمة مسؤولين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في ...
زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين
زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين
حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 2681 قتيلًا
حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 2681 قتيلًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
المزيد
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بإنشاء مطار في لبنان لشن هجمات
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بإنشاء مطار في لبنان لشن ......
واشنطن: لقاء بوتين وكيم يظهر «استجداء» الرئيس الروسي للمساعدة
واشنطن: لقاء بوتين وكيم يظهر «استجداء» الرئيس الروسي ......
أرمينيا تستضيف مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة
أرمينيا تستضيف مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة...
حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 2681 قتيلًا
حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 2681 قتيلًا...
زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين
زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا عبر القطار للقاء بوتين...
المزيد