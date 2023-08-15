الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مساء الإثنين، أن تنظيمه يستطيع أيضا إعادة «إسرائيل العصر الحجري» في حال اندلاع نزاع مسلح بين الجانبين، وذلك ردا على تهديدات مماثلة أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي.

وقال نصرالله، في خطاب متلفز، «أنتم أيضا ستتم إعادتكم الى العصر الحجري، إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخلال جولة على الحدود مع لبنان، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، بإعادة لبنان «إلى العصر الحجري»، إذا استفز حزب الله الشيعي تل أبيب.

وأعلن نصرالله أن تنظيمه يحتاج إلى «بضعة صواريخ دقيقة» لتدمير قائمة أهداف عددها، وخصوصا «المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيعها، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية، مصافي النفط والبنزين والأمونيا»، إضافة إلى «مفاعل ديمونا».

«لن يبقى شيء اسمه إسرائيل»

وحذر من أنه «إذا تطورت المعركة إلى كل محور المقاومة»، أي في حال شاركت فيها فصائل أخرى، وخصوصا الفلسطينية، «فلن يبقى شيء اسمه إسرائيل».

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وألقى نصرالله، خطابه في الذكرى السابعة عشرة لانتهاء آخر مواجهة عسكرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي صيف العام 2006. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، وعن 160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من العسكريين.

وحزب الله، هو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان العام 1990، تحت شعار «مقاومة إسرائيل».