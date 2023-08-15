  • Alwasat News
Atwasat

الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 08:46 صباحا
الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي
علم حزب الله اللبناني يجاوره علم فلسطين في المنطقة الحدودية الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مساء الإثنين، أن تنظيمه يستطيع أيضا إعادة «إسرائيل العصر الحجري» في حال اندلاع نزاع مسلح بين الجانبين، وذلك ردا على تهديدات مماثلة أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي.

وقال نصرالله، في خطاب متلفز، «أنتم أيضا ستتم إعادتكم الى العصر الحجري، إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخلال جولة على الحدود مع لبنان، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، بإعادة لبنان «إلى العصر الحجري»، إذا استفز حزب الله الشيعي تل أبيب.

وأعلن نصرالله أن تنظيمه يحتاج إلى «بضعة صواريخ دقيقة» لتدمير قائمة أهداف عددها، وخصوصا «المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيعها، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية، مصافي النفط والبنزين والأمونيا»، إضافة إلى «مفاعل ديمونا».

«لن يبقى شيء اسمه إسرائيل»
وحذر من أنه «إذا تطورت المعركة إلى كل محور المقاومة»، أي في حال شاركت فيها فصائل أخرى، وخصوصا الفلسطينية، «فلن يبقى شيء اسمه إسرائيل».

- «حزب الله» يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

وألقى نصرالله، خطابه في الذكرى السابعة عشرة لانتهاء آخر مواجهة عسكرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي صيف العام 2006. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، وعن 160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من العسكريين.

وحزب الله، هو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان العام 1990، تحت شعار «مقاومة إسرائيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة
اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام ...
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب ...
عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر

عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟

«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟
«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة

«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة
كاريكاتير خيري - باتيلي

كاريكاتير خيري - باتيلي
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض

تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرهان يندد بـتعرض السودان لـ«أكبر مؤامرة في التاريخ الحديث» وسط تجدد المعارك في الخرطوم ودارفور
البرهان يندد بـتعرض السودان لـ«أكبر مؤامرة في التاريخ الحديث» وسط...
العراق يرزح تحت موجة حارة مع 50 درجة في بغداد وتجاوزها في الجنوب
العراق يرزح تحت موجة حارة مع 50 درجة في بغداد وتجاوزها في الجنوب
وزير خارجية إيران يزور السعودية نهاية الأسبوع
وزير خارجية إيران يزور السعودية نهاية الأسبوع
قمة ثلاثية تجمع السيسي وعباس وملك الأردن تشدد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
قمة ثلاثية تجمع السيسي وعباس وملك الأردن تشدد على إنهاء الاحتلال ...
الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي
الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غرق 800 مهاجر قبالة شواطئ تونس خلال 2023
غرق 800 مهاجر قبالة شواطئ تونس خلال 2023...
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم...
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية
مقتل 23 جنديا في هجوم لـ«داعش» على حافلة عسكرية في شرق سورية...
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة شمال البلاد
الجيش الأردني يسقط مسيَّرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة ......
الكويت تعدم المدان الرئيسي بتفجير مسجد شيعي في 2015
الكويت تعدم المدان الرئيسي بتفجير مسجد شيعي في 2015...
المزيد
هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان
هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان...
انفجار في مستودع ذخيرة شمال شرق دمشق
انفجار في مستودع ذخيرة شمال شرق دمشق...
«استشهاد» فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ......
الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي
الأمين العام لحزب الله يرد على تهديدات وزير الدفاع ......
قمة ثلاثية تجمع السيسي وعباس وملك الأردن تشدد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
قمة ثلاثية تجمع السيسي وعباس وملك الأردن تشدد على إنهاء ......
المزيد