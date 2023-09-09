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وزير الدفاع الأوكراني يطالب الغرب بـ«مزيد من الأسلحة الثقيلة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 09:51 مساء
وزير الدفاع الأوكراني يطالب الغرب بـ«مزيد من الأسلحة الثقيلة»
وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف. (الإنترنت)
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طلب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بـ«مزيد من الأسلحة الثقيلة» لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه قواته لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا.

وقال أوميروف خلال مؤتمر في كييف «نحن ممتنون لكل الدعم الذي تمّ توفيره، لكننا نحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة. أسلحة ثقيلة. وأعيدها مجددًا، أسلحة ثقيلة»، مضيفًا «نحن نحتاج إليها اليوم. نحتاج إليها الآن»، بحسب «فرانس برس».

أقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بأنّ التفوّق الجوّي الروسي «يوقف» الهجوم المضادّ الذي تشنّه قواته منذ أشهر، مبديًا أسفه لـ"بطء" المساعدات العسكرية الغربية ومطالبًا بأسلحة بعيدة المدى وبتشديد العقوبات على موسكو.

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وحذّر الرئيس الأوكراني أيضًا من أنّ الوقت ليس في صالح بلاده، معتبرًا أنّ موسكو تعوّل على فوز الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نهاية العام المقبل، على أمل أن يتضاءل عندها دعم واشنطن لكييف. كما طالب زيلينسكي بتشديد العقوبات على روسيا، وبتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة، مشدّدًا على حاجتها بأسرع وقت ممكن إلى أسلحة بكميات أكبر ومدى أطول.

«يوقفون هجومنا»
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف «كلّما طالت المدة، زادت معاناة الناس إذا لم نكن موجودين في السماء وروسيا موجودة فيها، فإنّها توقفنا من السماء. إنّهم يوقفون هجومنا المضادّ».

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لأنّه عندما يتعلّق الأمر بفرض عقوبات على روسيا أو تزويد كييف بأسلحة فإن «العلميات تزداد تعقيدًا وبطئًا». وأضاف أنّه إذا سلّم الغربيون سريعًا بلاده ذخائر بعيدة المدى تتيح قصف الدفاعات والقواعد الخلفية والقدرات اللوجستية الروسية، فإنّ الجيش الأوكراني سيتقدم في شكل أسرع.

ولم يسلّم الغربيون أوكرانيا هذا النوع من الذخائر سوى في شكل محدود، خشية أن تستخدمها في قصف الأراضي الروسية، علمًا بأنّ كييف أكّدت مرارًا أنّها لا تنوي استهداف الأراضي الروسية.

وفي السياق نفسه، تشكو أوكرانيا منذ أشهر من بطء المفاوضات حول تسليمها مقاتلات إف-16، في حين أنها لا تملك سوى أسطول جوي صغير ومتقادم يعود إلى الحقبة السوفياتية.

وبعد أشهر من التردّد، قرّرت دول أوروبية تزويد كييف بعشرات من هذه المقاتلات الأميركية الصنع، لكنّ وصول هذه الطائرات إلى ساحة المعركة سيستغرق أشهرًا إضافية في انتظار تدريب طواقم الطيارين الأوكرانيين عليها.

 دفاعات روسية حصينة 
ويصطدم الهجوم الأوكراني المضادّ منذ انطلاقه في يونيو بخطوط دفاع قوية بناها الروس، بما في ذلك حقول ألغام وأفخاخ مضادّة للدبّابات. ومع ذلك، فقد حقّق الجيش الأوكراني في الأسابيع الأخيرة اختراقًا في الجنوب قد يسمح له بالتقدّم لتحقيق أحد أهدافه الرئيسية والمتمثّل بقطع خطوط الإمداد الروسية بين شبه جزيرة القرم والمواقع الأمامية الواقعة شمالًا.

وقال قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني لقائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي عبر الهاتف إنّه «على الرّغم من مقاومة العدو الشرسة، يواصل جنودنا التقدّم».

 40 مليار دولار مساعدات عسكرية
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن خلال زيارة إلى كييف، الخميس، عن مساعدات جديدة من واشنطن بقيمة مليار دولار. كما وعدت واشنطن هذا الأسبوع بتزويد كييف بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب، في خطوة وصفها الكرملين بـ«أخبار سيئة للغاية».

وزوّدت الولايات المتّحدة أوكرانيا بأكثر من 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

والجمعة، حذّر زيلينسكي من أنّ الكرملين «يعوّل على الانتخابات الأميركية» المقررة في نوفمبر 2014 على أمل أن يتراجع هذا الدعم في حال فوز الجمهوريين، لافتًا إلى أنّ هناك «أصواتًا داخل الحزب الجمهوري تقول إنّ الدعم لأوكرانيا ينبغي أن يخفّض».

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