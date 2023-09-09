الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

القاهرة - بوابة الوسط

تنشر روسيا 420 ألف جندي في المناطق التي تحتلها في شرق أوكرانيا وجنوبها، وفق تقديرات أعلنها، السبت، مسؤول في الاستخبارات العسكرية في كييف.

وقال نائب رئيس الاستخبارات في وزارة الدفاع فاديم سكيبيتسكي خلال مؤتمر صحفي إن «الاتحاد الروسي نشر أكثر من 420 ألف عسكري في المناطق المحتلة موقتًا بما فيها شبه جزيرة القرم» التي ضمتها موسكو اعتبارًا من العام 2014، بحسب «فرانس برس».

أقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بأنّ التفوّق الجوّي الروسي «يوقف» الهجوم المضادّ الذي تشنّه قواته منذ أشهر، مبديًا أسفه لـ«بطء» المساعدات العسكرية الغربية ومطالبًا بأسلحة بعيدة المدى وبتشديد العقوبات على موسكو.

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وحذّر الرئيس الأوكراني أيضًا من أنّ الوقت ليس في صالح بلاده، معتبرًا أنّ موسكو تعوّل على فوز الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نهاية العام المقبل، على أمل أن يتضاءل عندها دعم واشنطن لكييف. كما طالب زيلينسكي بتشديد العقوبات على روسيا وبتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة، مشدّدًا على حاجتها بأسرع وقت ممكن إلى أسلحة بكميات أكبر ومدى أطول.

«يوقفون هجومنا»

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف «كلّما طالت المدة، زادت معاناة الناس إذا لم نكن موجودين في السماء وروسيا موجودة فيها، فإنّها توقفنا من السماء. إنّهم يوقفون هجومنا المضادّ».

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه، لأنّه عندما يتعلّق الأمر بفرض عقوبات على روسيا أو تزويد كييف بأسلحة فإن «العلميات تزداد تعقيدًا وبطئًا». وأضاف أنّه إذا سلّم الغربيون سريعًا بلاده ذخائر بعيدة المدى تتيح قصف الدفاعات والقواعد الخلفية والقدرات اللوجستية الروسية، فإنّ الجيش الأوكراني سيتقدم في شكل أسرع.

ولم يسلّم الغربيون أوكرانيا هذا النوع من الذخائر سوى في شكل محدود، خشية أن تستخدمها في قصف الأراضي الروسية، علمًا بأنّ كييف أكّدت مرارًا أنّها لا تنوي استهداف الأراضي الروسية.

وفي السياق نفسه، تشكو أوكرانيا منذ أشهر من بطء المفاوضات حول تسليمها مقاتلات إف-16، في حين أنها لا تملك سوى أسطول جوي صغير ومتقادم يعود إلى الحقبة السوفياتية.

وبعد أشهر من التردّد، قرّرت دول أوروبية تزويد كييف بعشرات من هذه المقاتلات الأميركية الصنع، لكنّ وصول هذه الطائرات إلى ساحة المعركة سيستغرق أشهرًا إضافية في انتظار تدريب طواقم الطيارين الأوكرانيين عليها.

دفاعات روسية حصينة

ويصطدم الهجوم الأوكراني المضادّ منذ انطلاقه في يونيو بخطوط دفاع قوية بناها الروس، بما في ذلك حقول ألغام وأفخاخ مضادّة للدبّابات.

ومع ذلك، فقد حقّق الجيش الأوكراني في الأسابيع الأخيرة اختراقًا في الجنوب قد يسمح له بالتقدّم لتحقيق أحد أهدافه الرئيسية والمتمثّل بقطع خطوط الإمداد الروسية بين شبه جزيرة القرم والمواقع الأمامية الواقعة شمالًا.

وقال قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني لقائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي عبر الهاتف إنّه «على الرّغم من مقاومة العدو الشرسة، يواصل جنودنا التقدّم».