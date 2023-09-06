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بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 02:23 مساء
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
علم مجموعة «فاغنر» الروسية. (رويترز)
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تستعد الحكومة البريطانية لإعلان مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية منظمة إرهابية، ما يمنع تقديم دعم لأعضائها أو المنتسبين لها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار مطروح أمام البرلمان، من شأنه تصنيف الأصول التابعة لمجموعة «فاغنر» الروسية «ملكية إرهابية» وبالتالي السماح بمصادرتها، حسب «رويترز».

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان مجموعة «فاغنر» بأنها «عنيفة ومدمرة. وهي بمثابة أداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين في الخارج».

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من 13 سبتمبر الجاري، وبعد ذلك سيكون الانتماء إلى المجموعة أو الترويج لها أو ترتيب اجتماعاتها أو حمل شعارها في الأماكن العامة جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

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أنشطة تعذيب ونهب وقتل في أفريقيا والشرق الأوسط
ولفت بيان الداخلية البريطانية إلى تورط المجموعة العسكرية الأشهر في العالم في أنشطة نهب وتعذيب وقتل في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا، معتبرًا أنها «تهديد للأمن العالمي». وقال: «هم ببساطة مجموعة من الإرهابيين. وهذا الأمر بالحظر يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة».

بدوره، قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «فاغنر غير موجودة من وجهة النظر القانونية»، ورفض التعليق على القرار قائلًا: «لا يوجد ما يمكن التعليق عليه».

وعملت «فاغنر» في ليبيا وسورية والسودان والنيجر وغيرها من الدول في غرب أفريقيا، وجندت آلاف المقاتلين من السجناء المدانين في روسيا للقتال في أوكرانيا.

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