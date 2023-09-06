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منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 07:20 صباحا
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
ماكرون يلتقي طالبات خلال زيارته مدرسة في أورتيز بفرنسا، 5 سبتمبر 2023. (ا ف ب)
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منعت مدارس فرنسية عشرات الفتيات يرتدين العباءة من الدخول في أول أيام العام الدراسي بالبلاد.

وقال وزير التربية الوطنية غابريال أتال لشبكة «بي إف إم»، أمس الثلاثاء، إن نحو 300 فتاة حضرن بالعباءة إلى المدارس، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال الشهر الماضي، أصدرت الحكومة الفرنسية قرار بمنع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار إنها «تخالف مبادئ العلمانية» في التعليم بعد منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره «يشكل علامة على الانتماء الديني»، في خطوة أثارت غضب المسلمين وأيضا اليسار لأنها «تمس بالحريات المدنية».

ماكرون يدافع عن القرار
وأول من أمس، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، مذكرا «بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل».

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وقال ماكرون «نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية... أشخاص يتحدّون الجمهورية والعلمانية، وفي بعض الأحيان حصل الأسوأ، لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي».

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