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واشنطن تحقق في 100 عملية تجسس صينية محتملة على قواعدها العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 06:44 مساء
واشنطن تحقق في 100 عملية تجسس صينية محتملة على قواعدها العسكرية
قاعدة عسكرية أميركية. (الإنترنت)
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أفاد تقرير نشرته جريدة «وول ستريت جورنال»، أن الجيش الأميركي رصد محاولة تسلل عدة مواطنين صينيين إلى قواعد عسكرية تابعة  له خلال السنوات القليلة الماضية، وحسب مسؤولين أميركيين فإن تلك المحاولات تعد تهديدات تجسس محتملة.

وذكرت الجريدة أن وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة أخرى أجرت مراجعة في العام الماضي في محاولة لحصر تلك الوقائع التي شملت تسللًا، بسبب محاولات دخول قواعد تابعة للجيش الأميركي بدون تصريح ملائم، بحسب «مونت كارلو».

وقال التقرير إن وقائع التسلل تنوعت بين محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أميركي في نيومكسيكو إلى سباحة غواصين في مياه موحلة قرب موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحكومة الأميركية في فلوريدا.

 مواطنون صينيون تعرضوا لضغوط 
من جهته، أفاد مصدر مطلع للجريدة أن تلك الوقائع التي حدثت في مناطق ريفية تقل فيها السياحة شملت عادة مواطنين صينيين تعرضوا لضغوط للقيام بهذه المهمة وإبلاغ الحكومة الصينية، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية ولا وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعقيب على تقرير «وول ستريت جورنال».

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وتأتي هذه الوقائع في وقت تتخذ فيه بكين وواشنطن خطوات مبدئية لتهدئة التوتر بينهما، الذي تصاعد بعد عبور بالون تجسس صيني فوق الأراضي الأميركية قبل أن يسقطه الجيش الأميركي قبالة الساحل الشرقي للبلاد في فبراير.

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