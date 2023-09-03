  • Alwasat News
Atwasat

اتفاق هدنة ومحادثات سلام بين الحكومة الكولومبية ومنشقين عن حركة «فارك»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 03:24 مساء
اتفاق هدنة ومحادثات سلام بين الحكومة الكولومبية ومنشقين عن حركة «فارك»
رسم جرافيتي على إحدى البنايات لمسلحين تابعين لحركة فارك. (الإنترنت)
alwasat radio

اتفقت الحكومة الكولومبية ومسلحون منشقون عن حركة تمرّد كانت تعد الأكبر في البلاد على تجديد اتفاق لوقف إطلاق النار وعقد محادثات سلام، وفق ما أعلن الطرفان السبت.

ولم يحدد البيان المشترك موعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لكنه لفت إلى أن محادثات السلام ستبدأ لاحقًا بين الحكومة ومنشقين عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك»، التي قادت تمردًا قبل أن تضع سلاحها العام 2016، بحسب «فرانس برس».

وأفاد البيان أن الهدنة «ستهدف لتخفيف المواجهة والعنف»، بحسب مندوبين عن الرئيس غوستافو بيترو وزعيم مجموعة «إستادو مايور سنترال» التي تضم متمردين رفضوا اتفاق العام 2016 للسلام.

إعدام أربعة أطفال ومراهقين من «موروي»
انقضت مدة اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في مايو بعدما اتهم بيترو فصيلًا متمردًا بإعدام أربعة أطفال ومراهقين من مجموعة السكان الأصليين «موروي» في جنوب كولومبيا.

وقُتل القصّر الأربعة المنتمون إلى «موروي» بعدما انشقوا عن فصيل منشق أساسًا عن فارك يدعى «جبهة كارولاينا راميريز»، وفق ما أفاد أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البلاد حينذاك. وذكر بيان السبت أن وقف إطلاق النار سيطبّق في أنحاء البلاد على أمل أن تشمل «عملية السلام المجتمع المدني».

-  القوات الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يعلقان القتال اعتبارا من الخميس
-  بأمر الرئيس الكولومبي فيلم وثائقي عن قصة نجاة 4 أطفال

تعقد الوفود محادثات منذ الخميس في جبال منطقة كاوكا في جنوب غرب البلاد، في أول اجتماع رسمي بين الحكومة والمجموعة المسلحة التي تجني المال من خلال تهريب المخدرات وعمليات التعدين غير القانونية.

السيطرة على عمليات التجارة غير القانونية في الأمازون
وستشرف بلدان أخرى على عملية السلام، لم يجر تحديدها، إلى جانب منظمات دولية على غرار الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية والمجلس العالمي للكنائس، وفق البيان.

تنشط العديد من المجموعات المسلحة التي تتقاتل من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات وغير ذلك من عمليات التجارة غير القانونية في منطقة الأمازون الكولومبية. وتشهد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أعمال عنف رغم اتفاق 2016 للسلام مع فارك الذي هدف لوضع حد لعقود من النزاعات الداخلية.

ويسعى بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، للتفاوض مع باقي المجموعات المسلحة في مسعى لإحلال «السلام الكامل». ويعقد منذ نوفمبر محادثات في كوبا والمكسيك وفنزويلا مع «جيش التحرير الوطني»، أكبر مجموعة متمرّدة في البلاد بعد نزع سلاح فارك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما

وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسالة ضمنية إلى بكين .. بابا الفاتيكان فرنسيس يشيد بقدرة الأديان على حل النزاعات
رسالة ضمنية إلى بكين .. بابا الفاتيكان فرنسيس يشيد بقدرة الأديان ...
وفد أميركي يلتقي قادة «قسد» ووجهاء عشائر لخفض التوتر شرق سورية
وفد أميركي يلتقي قادة «قسد» ووجهاء عشائر لخفض التوتر شرق سورية
زيلينسكي يعلن نجاح عبور سفينتي حبوب عبر ممر بديل بالبحر الأسود
زيلينسكي يعلن نجاح عبور سفينتي حبوب عبر ممر بديل بالبحر الأسود
الثاني في أسبوعين.. قصف روسي على مواقع صناعية في الدانوب
الثاني في أسبوعين.. قصف روسي على مواقع صناعية في الدانوب
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية (فيديو)
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة ......
المزيد
اتفاق هدنة ومحادثات سلام بين الحكومة الكولومبية ومنشقين عن حركة «فارك»
اتفاق هدنة ومحادثات سلام بين الحكومة الكولومبية ومنشقين عن ......
العراق يوقع اتفاقا مع البنك الدولي لتأهيل مطار بغداد
العراق يوقع اتفاقا مع البنك الدولي لتأهيل مطار بغداد...
في ختام زيارة منغوليا ..بابا الفاتيكان فرانسيس يبعث برسالة إلى بكين
في ختام زيارة منغوليا ..بابا الفاتيكان فرانسيس يبعث برسالة ......
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
الثاني في أسبوعين.. قصف روسي على مواقع صناعية في الدانوب
الثاني في أسبوعين.. قصف روسي على مواقع صناعية في الدانوب...
المزيد