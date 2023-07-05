القوات الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يعلقان القتال اعتبارا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني»، الثلاثاء، تعليق العمليات العسكرية الهجومية اعتبارا من الخميس قبل سريان وقف اطلاق النار في 3 أغسطس.

أمرت قيادة «جيش التحرير الوطني» آخر حركة تمرد ما زالت ناشطة في كولمبيا، مقاتليها «بوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية» والعمليات الاستخباراتية «ضد القوات المسلحة والشرطة» اعتبارا من منتصف ليل الخميس 6 يوليو (05:00 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤولون حكوميون لـ«فرانس برس» إن هذا الإعلان يمثل نهاية الاشتباكات المسلحة قبل أن يدخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة ستة أشهر، والذي جرى التوقيع عليه في التاسع من يونيو ومن المقرر أن يبدأ في الثالث من أغسطس. إلا أن «جيش التحرير الوطني» دعا قواته إلى «إبقاء جميع الأجهزة الدفاعية مستعدة» في حال شنت القوات الحكومية هجوما.

نصوص الهدنة في كولومبيا

وتنص الهدنة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، بشكل خاص على وقف الجرائم ضد المدنيين والمسؤولين، مثل عمليات الخطف.

وأكد وزير الدفاع إيفان فيلاسكيز للصحفيين أن الحكومة ستصدر على وجه السرعة المرسوم الذي يأمر بـ«تعليق العمليات الهجومية» اعتبارا من الخميس.

في نهاية يونيو، قتلت القوات الكولومبية ستة من مقاتلي «جيش التحرير الوطني» في منطقة أراوكا (شرق)، على الرغم من اقتراب موعد سريان الهدنة. ومنذ ذلك الحين، يؤكد قائد «جيش التحرير الوطني» أنطونيو غارسيا أن الجيش والقوات الرديفة ينفذون عمليات في بلدات رئيسية مثل شوكو (شمال غرب).

وأشار فيلاسكيز إلى أن فصيلاً من «جيش التحرير الوطني» لم يوقع على اتفاق الهدنة ينظر في «ضربة مسلحة» في هذه المنطقة.

حوار مستمر بين القوات الكولومبية و«جيش التحرير الوطني»

وضم «جيش التحرير الوطني» الذي تشكل في 1964 بإلهام من الثورة الكوبية، 5850 مقاتلًا في 2022، حسب السلطات الكولومبية.

وبدفع من الرئيس غوستافو بيترو، كانت الحكومة الكولومبية تتفاوض منذ نهاية 2022 مع «جيش التحرير الوطني» آخر حركة تمرد ما زالت ناشطة في حرب العصابات في كولومبيا.

وبدأت المحادثات في نوفمبر في كراكاس قبل أن تتواصل في مارس في مكسيكو. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان من جديد اعتبارا من 14 أغسطس في فنزويلا لمواصلة الحوار.