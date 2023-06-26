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بأمر الرئيس الكولومبي فيلم وثائقي عن قصة نجاة 4 أطفال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 01:14 مساء
بأمر الرئيس الكولومبي فيلم وثائقي عن قصة نجاة 4 أطفال
الأطفال الأربعة عند العثور عليهم بعد 40 يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إنتاج فيلم وثائقي يتناول قصة نجاة الأطفال الأربعة الذي تاهوا 40 يوما في أدغال كولومبيا إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، مشيرا إلى أن الحكومة الكولومبية ستتعاون مع المنتج البريطاني الشهير سايمن تشين، لإنتاج الفيلم وثائقي.

وقال الرئيس الكولمبي للصحفيين: «عقدت لقاء أول مع منتج فائز بجائزتي أوسكار في المجال السينما الوثائقي عن إمكانية إنتاج عمل يستند إلى قصة الأطفال ليزلي (13 عاما) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (خمس سنوات) وكريستين (سنة واحدة)»، وفق وكالة «فرانس برس». 

 عائلة الأطفال ومجموعات السكان الأصليين
ولفت الرئيس غوستافو بيترو إلى أنه ينبغي «التحدث إلى عائلة الأطفال ومجموعات السكان الأصليين وفتح بنك الصور الأرشيفية»، ونشر الرئيس صورة تجمعه بسايمن تشين الذي نال عملان من إنتاجه هما «مان أون واير» (2008) و«سرتشينغ فور شوغر مان» (2012) جائزتي أوسكار.

بالمقابل غرد المنتج البريطاني الشهير سايمن تشين: في حسابه عبر «تويتر»قائلا: «شكرا جزيلا سيدي الرئيس. إنه لشرف لي أن أنتج فيلما وثائقيا يستند إلى هذه القصة الملهمة».

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وأوضح المستشفى العسكري المركزي في بوغوتا الذي يتعافى فيه الأطفال، في أحدث تقرير له أنهم لا يزالون في مرحلة التعافي، «مع تحسن في شهيتهم وزيادة في وزنهم»، إلا أن الكلب البوليسي «ويلسون» الذي كان له دور بارز في عملية العثور على الأطفال، لا يزال مفقودا.

 نحو 70 عنصرا في الجيش للعثور على الكلب
ويجهد نحو 70 عنصرا في الجيش للعثور على الكلب، وهو من نوع الراعي البلجيكي ويبلغ ست سنوات. ودعا أكثر من مئة ألف شخص عبر منصة «تشاينج دوت أورغ» (change.org)  الحكومة لـ«عدم وقف الجهود الرامية إلى العثور على الكلب الصغير الشجاع»، وأشار الجيش إلى أن أعمال البحث ستستمر لفترة «منطقية».

وفي معجزة أثارت فرحا في البلاد برمتها، عُثر في 10 يونيو الجاري بالأمازون الكولومبية على أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين عام و13 عاما، أحياء بعدما تاهوا في الأدغال لأربعين يوما إثر نجاتهم من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، وجرى إنقاذ ليسلي (13 سنة)، وسوليني (تسع سنوات)، وتيان نورييل، وكريستين، من الغابة، ونُقلوا جوا بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري، ثم نقلوا بطائرة مجهزة طبيا إلى العاصمة بوغوتا، وينحدر الأطفال من قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز «سيسنا 206» كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو الماضي وقضى البالغون الثلاثة وعُثر على جثثهم في مكان الحادث.

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