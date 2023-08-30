انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط في الغابون، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي علي بونغو، وحل كل مؤسسات الجمهورية.

وأعلن العسكريون، في بيان عبر محطة «غابون 24» التلفزيونية، أنه في ظل «تدهور الوضع الاجتماعي، مما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..)، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم»، وفق صحفيي وكالة «فرانس برس» الذين استمعوا إلى صوت إطلاق نار بأسلحة خفيفة في العاصمة ليبرفيل خلال هذا الإعلان.

غلق الحدود

أعلنت المجموعة التي اطلقت على نفسها اسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن بونغو الذي حكم البلاد 14 عاما أعيد انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات.

وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30.77% فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي، وبلغت نسبة المشاركة 56.65%، وفق الوكالة الفرنسية.