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مرسوم فرنسي: تسهيلات جديدة للوصول إلى الأرشيف المتعلق باحتلال الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 01:08 مساء
مرسوم فرنسي: تسهيلات جديدة للوصول إلى الأرشيف المتعلق باحتلال الجزائر
جنديان فرنسيان يستعرضان قوتهما أثناء القبض على امرأة في الجزائر أثناء احتلال بلادهم للدولة العربية (الإنترنت)
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أورد مرسوم، نشر  اليوم الأحد في الجريدة الرسمية الفرنسية، أن باريس ستقدم مزيدا من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل باحتلالها الجزائر.

تسمح هذه الخطوة بالاطلاع على الملفات المتعلقة بقاصرين، بعد أن كان يطالب بها مؤرخون وعائلات، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس 2021، تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال فترة الاستعمار بين الأول من نوفمبر 1954 ونهاية ديسمبر 1966.

لا سهولة في الوصول إلى الوثائق
وعمليا، يبقى الوصول إلى هذه الوثاثق صعبا جدا بالنسبة للعائلات والباحثين، حسبما كتب المؤرخ مارك أندريه في جريدة «لوموند» في نوفمبر 2022.

وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقلّ أعمارهم عن 21 عاما بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت، ولا تزال، مشمولة بفترة سرية الأرشيف، البالغة 100 عام. وتسبّب هذا القيد، بالإضافة إلى العديد من القيود الأخرى، في إغلاق غالبية الملفات، وفق المؤرخ.

وأضاف أندريه في نصّه الذي نشرته «لوموند»: «تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب، وينطبق هذا أيضا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون، حيث كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز 20 عاما عند انضمامهم».

وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته: «كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام».

ملفات تبقى سرية بعد المرسوم الجديد
يلغي المرسوم الجديد، الصادر في 25 أغسطس 2023 ونُشر اليوم الأحد، الاستثناء الذي يطول الملفات المتعلقة بقاصرين. غير أن الملفات التي ينتهك نشرها هي «خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية»، إذ هذه المفات تبقى سرّية.

ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا فيما يتعلق بالماضي الاستعماري. لكن العلاقة بين البلدين لا تزال صعبة ومعقدة، وفق تعبير الوكالة الفرنسية.

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