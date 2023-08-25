شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

القاهرة - بوابة الوسط

أوقِف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فترة وجيزة، الخميس، في سجن في أتلانتا بسبب ضغوط انتخابية مارسها العام 2020 في ولاية جورجيا، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب الشريف.

وسلم ترامب نفسه، نحو الساعة السابعة والنصف مساء الخميس إلى سلطات سجن مقاطعة فولتن بولاية جورجيا؛ حيث أخذ مقاساته وبصماته والتقطت صورة جنائية له، وهذه المرة الأولى التي يلتقط فيها صوة جنائية لرئيس أميركي.

وبعد انتهاء إجراءات تسلم السجين، جرى الإفراج عن ترامب بكفالة تمهيدا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووجه القضاء إلى ترامب وإلى 18 شخصا آخر تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية العام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث» إنه «يوم حزين آخر في أميركا».

لماذا يسلم ترامب نفسه؟

ويأتي تسليم ترامب نفسه لسلطات جورجيا بعد ساعات من المناظرة الأولى في ميلووكي للجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية، التي آثر الملياردير المثير للجدل عدم المشاركة فيها بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدره بفارق كبير عن بقية منافسيه.

ورغم تغيبه عن المناظرة فقد كان ترامب الحاضر الأبرز فيها. وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكنسن بعد دقائق من بث مقابلة مسجلة للإعلامي اليميني المتشدد تاكر كارلسون مع ترامب عبر منصة إكس.

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وقال ترامب: «قررت أنه من الأنسب لي ألا أشارك في المناظرة. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين... وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر بهم حتى أن يكونوا مرشحين للرئاسة؟».

وأكد أن التهم الموجهة إليه في القضايا الأربع «تافهة ولا معنى لها ومفتعلة»، واتهم بايدن بتسخير وزارة العدل لعرقلة محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.