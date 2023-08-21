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زيلينسكي في أثينا للقاء قادة أوروبيين ومن البلقان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 05:37 مساء
زيلينسكي في أثينا للقاء قادة أوروبيين ومن البلقان
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إلى أثينا في زيارة رسمية، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن يشارك لاحقًا في عشاء غير رسمي مع قادة أوروبيين ومن دول البلقان.

وسبق أن زار زيلينسكي السويد، وهولندا، والدنمارك في نهاية الأسبوع، ويواصل جولته في أوروبا. وقدمت اليونان إلى كييف مساعدة إنسانية وأسلحة، وخاصة آليات قتالية لسلاح المشاة وبنادق كلاشنيكوف وذخائر، بحسب «فرانس برس».

وأعلن زيلينكسي خلال زيارة إلى كوبنهاغن، الإثنين، أنّه «واثق» بأنّ روسيا ستخسر الحرب ضدّ بلاده، بينما حذّرت موسكو مجدّدًا من مخاطر حصول كييف على طائرات «إف-16» بعد أن وعدتها هولندا والدنمارك بتزويدها بهذه المقاتلات الأميركية الصنع.

تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16» الأميركية
وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي «اليوم نحن واثقون بأنّ روسيا ستخسر هذه الحرب... أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا». وقوبل خطاب الرئيس الأوكراني بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام بلاده.

وأدلى زيلينسكي بتصريحه هذا غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزوّدان بلاده بمقاتلات «إف-16» الأميركية الصنع لتعزيز قدراتها الجوية، في وقت يواصل الجيش الأوكراني هجومه المضادّ في شرق البلاد ضدّ القوات الروسية.

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وأضاف الرئيس الأوكراني «الأهمّ هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا  معًا، نؤكّد أنّ للحياة قيمة وأنّ الناس مهمّون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة». وتابع «سيكون نصرًا مشتركًا. نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا».

وفي مستهل زيارة زيلينسكي للدنمارك، الأحد، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إنّ بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز «إف-16»، ستّ منها بحلول نهاية هذا العام وثمانٍ العام المقبل وخمس في العام 2025.

موسكو تحذّر 
وحذّر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين، الإثنين، من أنّ قرار كوبنهاغن يشكّل «تصعيدًا» للنزاع. وقال باربين «بالاختباء وراء فرضية أنّ على أوكرانيا نفسها تحديد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ألا تترك لأوكرانيا أيّ خيار سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا».

وتابع «يدفع موقف كهذا بأوكرانيا نحو الهاوية ويحوّل شعبها إلى ضحايا جدد». وفي يوليو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا ستعتبره موسكو بمثابة تهديد «نووي».

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