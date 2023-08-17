انطلاق اجتماع «إيكواس» بشأن النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ قادة جيوش دول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، في أكرا اجتماعا لبحث إمكانية التدخل عسكريا في النيجر لاستعادة النظام الدستوري في البلاد بعدما أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم، حسب ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الأركان النيجيري الجنرال كريستوفر غوابين موسى إن «الغرض من اجتماعنا ليس مجرد الرد على الأحداث بل أن نرسم بطريقة استباقية مسارا يؤدي إلى السلام ويدعم الاستقرار»

تجدد أعمال العنف في النيجر

ويأتي اجتماع القادة العسكريين يومي الخميس والجمعة بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها «المتمردون»، حيث قتل «جهاديون» 17 جنديا نيجريا على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.

وتشهد منطقة الساحل في أفريقيا «تمردا جهاديا» منذ أكثر من عقد بدأ في شمال مالي العام 2012 قبل أن يمتد في 2015 إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين. وتشهد منطقة «الحدود الثلاثية» بين البلدان الثلاثة عادة هجمات ينفذها «متمردون» على ارتباط بتنظيمي «داعش»، و«القاعدة». وأسفرت الاضطرابات عن مقتل آلاف الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين ودفعت الملايين للفرار من منازلهم، وفق الوكالة الفرنسية.

ولعب الغضب حيال أعمال العنف دورا في حدوث انقلابات عسكرية في الدول الثلاث منذ 2020، لتكون النيجر الأخيرة التي تشهد انقلابا عندما أُطيح برئيسها المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو.