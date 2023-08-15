  • Alwasat News
Atwasat

رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر.. وروسيا ومالي يؤيدان حلا سلميا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 04:59 مساء
رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر.. وروسيا ومالي يؤيدان حلا سلميا
حفل موسيقي دعما للعسكريين الانقلابيين في نيامي بالنيجر. (أ ف ب)
alwasat radio

يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر من أجل إعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب، بينما دعت روسيا ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة.

وتشكّل «إيكواس»، التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، رأس حربة الضغط المباشر على المجلس العسكري في النيجر منذ إطاحته بالرئيس محمد بازوم واحتجازه في 26 يوليو، إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية، ولوّحت باستخدام القوة ضد نيامي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعطى قادة المجموعة، الخميس الماضي، الضوء الأخضر لنشر «قوة احتياط» تابعة لها من أجل إعادة النظام الدستوري إلى النيجر من دون تحديد جدول زمني لذلك. وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان اجتماعهم في أكرا 12 أغسطس، لكنه أرجئ لـ«أسباب فنية»، وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد به مصدر عسكري إقليمي ومصدر في «إيكواس».

 استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء
وبينما أبدت دول من المجموعة استعدادها لإرسال قوات، أكدت «إيكواس» رغبتها في استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء. وتتزايد الأصوات المنادية بتجنّب التدخل العسكري من أطراف سياسية ودينية والمجتمع المدني، خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد نشاطا للجماعات «المتطرفة».

-  رؤساء أركان دول «إكواس» يجتمعون الخميس لبحث الوضع في النيجر
-  «إيكواس»: إعلان الانقلابيين نيتهم محاكمة رئيس النيجر المخلوع «استفزاز» جديد

في مقابل الدعوات لتجنّب التصعيد، حذرت مالي وبوركينا فاسو، اللتان يقودهما عسكريون أيضا، من أن أي تدخل لدول غرب إفريقيا في نيامي سيكون بمنزلة «إعلان حرب» عليهما. إلا أن مالي شددت، الثلاثاء، على أولوية الحل السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين رئيس مجلسها العسكري أسيمي غويتا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن الاتصال تخلله من الجانبين «تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا».

استدعاء سفير نيامي في أبيدجان
في سياق توتر متزايد بين النيجر ودول غرب أفريقيا، أعلن المجلس العسكري، الإثنين، استدعاء سفير نيامي في أبيدجان، احتجاجا على تصريحات لرئيس ساحل العاج الحسن واتارا. وندد العسكريون بـ«حماسة» واتارا لـ«رؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقّق»، في إشارة إلى الضوء الأخضر الذي أعطاه قادة «إيكواس»، الخميس الماضي، لتدخل محتمل.

ولدى عودته من قمة المجموعة، قال واتارا إن رؤساء الدول اتفقوا على أن عملية عسكرية يجب أن «تبدأ في أقرب وقت»، لإعادة بازوم إلى منصبه. وأعلن أن ساحل العاج ستوفر «كتيبة»، تضم بين 850 - 1100 عنصر، للمشاركة في أي عملية. وأضاف: «يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري. كل شيء يعتمد عليهم».

واعتبر «المجلس الوطني لحماية الوطن»، الذي تولى السلطة في نيامي، أن هذا «التسرع يشهد على التلاعب الذي دبرته بعض القوى الخارجية»، مؤكدا رفضه «التام» ما أدلى به واتارا. والثلاثاء، أفاد عدد من شهود العيان بوضع حاوية في عرض الطريق الرابط بين بنين والنيجر في مالانفيل، وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين.

وأوضح المصادر أن الحاوية، التي تحول بالكامل دون عبور الطريق، وضعها الطرف النيجري، للحؤول دون استخدام هذا الممر في أي تدخل عسكري محتمل.

 استقبال وفد من العلماء المسلمين النيجيريين 
بعد رفضه وساطات عدة، وافق المجلس العسكري على استقبال وفد من رجال الدين المسلمين النيجيريين السبت. وأعلن الوفد، بعد لقائه مسؤولين في نيامي، أن النظام العسكري أكد له استعداده لحل الأزمة دبلوماسيا.

وتتزايد الدعوات من رجال دين ومسؤولين سياسيين في شمال نيجيريا، للحض على تفادي التصعيد، خشية انعكاس أي عمل عسكري محتمل على بلادهم. وفي مقابل مساعي التهدئة، أثار المجلس العسكري استياء «إيكواس» والولايات المتحدة وأطراف خارجية عدة، بعد إعلان عزمه محاكمة بازوم، المحتجز منذ الانقلاب، بتهمة «الخيانة العظمى».

واعتبرت «إيكواس» أن هذا التهديد «شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة النظام الدستوري بسبل سلمية».

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية استياءها «بشدة» من هذا الإجراء المحتمل، معتبرة أن «هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تسهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة».

من جهته، انتقد حزب بازوم (حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر) «الضخ الإعلامي»، معتبرا في بيان الثلاثاء أن الاتهامات بحقه «هي محض اختراع كاذب، للحؤول دون عودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها».

تزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر
في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر التي تعدّ من أفقر دول العالم على الرغم من تمتّعها بموارد طبيعية، أبرزها اليورانيوم. ودعا «تحالف الساحل»، الذي ينسق المساعدات الدولية لهذه المنطقة الأفريقية، الثلاثاء، إلى عودة النظام الدستوري للنيجر.

ودان «بأشد العبارات» الانقلاب واحتجاز بازوم، وفق بيان لوزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، التي تقود التحالف المُنشأ في العام 2017 بمبادرة من برلين وباريس والاتحاد الأوروبي.

واعتبرت شولتسه، التي تجول في غرب إفريقيا، أن الانقلاب «يعمّق التحديات المعقدة للتنمية في دول الساحل»، مبدية قلق التحالف من تبعاته على «السكان الأكثر ضعفا، والمعلومات المتعلقة بالقيود المتزايدة على حقوق الإنسان والمواطن».

وأكدت أهمية «ضمان استمرار المساعدة الإنسانية دون عوائق»، علما بأن غالبية دول التحالف علّقت مساعداتها للنيجر بعد الانقلاب العسكري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة
اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام ...
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب ...
عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر

عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟

«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟
«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة

«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة
كاريكاتير خيري - باتيلي

كاريكاتير خيري - باتيلي
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض

تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تدعو إلى حلّ سلمي لأزمة النيجر
روسيا تدعو إلى حلّ سلمي لأزمة النيجر
65 قتيلاً في انزلاقات تربة وفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بالهند
65 قتيلاً في انزلاقات تربة وفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بالهند
«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد بمقاومة أي تهديد
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر...
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة
بلينكن: رئيس النيجر بازوم يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت ......
المزيد
روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا
روسيا تدعو أذربيجان إلى معاودة فتح ممر حيوي نحو أرمينيا...
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع روسيا
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تطوير التعاون الدفاعي والأمني ......
رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر.. وروسيا ومالي يؤيدان حلا سلميا
رؤساء جيوش «إيكواس» يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في ......
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان وتتعهد بمقاومة أي تهديد
«طالبان» تُحيي الذكرى الثانية لتوليها السلطة في أفغانستان ......
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية
القوات الروسية تحبط محاولة توغل أوكرانية في منطقة حدودية...
المزيد