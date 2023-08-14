«إيكواس»: إعلان الانقلابيين نيتهم محاكمة رئيس النيجر المخلوع «استفزاز» جديد

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في بيان، الإثنين، أن إعلان العسكريين الانقلابيين نيتهم محاكمة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» يشكل «استفزازًا» جديدًا.

وأورد البيان الذي وقّع في أبوجا أن هذا التهديد هو «شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، أنه جمع «الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المعنية بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر». ويستند المجلس في اتهاماته إلى «تبادلات» بازوم مع «رعايا» و«رؤساء دول أجنبية» و«رؤساء منظمات دولية».

«رهينة» محروم من الكهرباء

وأكد بازوم المحتجز منذ الانقلاب في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته، لعدد من وسائل الإعلام أنه «رهينة» وأنه محروم من الكهرباء. وأعلن الانقلابيون أن الرئيس المخلوع تلقى زيارة طبيبه الذي «لم يطرح أي مشكلة بالنسبة لوضعه الصحي».

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الذي عينه العسكريون في النيجر، الإثنين، أن بلاده قادرة على «تجاوز» العقوبات التي فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إثر الانقلاب، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي عقد اجتماع لبحث الأزمة في هذا البلد.

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وقال علي محمد الأمين زين، الإثنين، معلقًا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية، في مقابلة أجراها معه موقع «دويشته فيله» الألماني، «نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بدّ من أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه».

نيجيريا وإيكواس شريكان مهمان للنيجر

وأكد أن نيجيريا وإيكواس شريكان مهمان للنيجر مضيفا «يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إيكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة».

لكنه حذر «إذا تبيّن لنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفًا للغاية». وندد العسكريون الانقلابيون الأحد بـ«العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة» التي فرضتها إيكواس على النيجر خلال قمة عقدتها في 30 يوليو وأمهلت خلالها الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الانتظام الدستوري ملوّحة باستخدام القوة، وهو ما لم تفعله حتى الآن.

كذلك أعلنت دول غرب إفريقيا خلال القمة تعليق التعاملات المالية والتجارية مع النيجر التي تعول على الخارج على صعيدي الاقتصاد وإمدادات الطاقة. وقال العسكريون في بيانهم إن العقوبات «تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية وإمدادات التيار الكهربائي».