الهند.. ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات إلى 49 قتيلًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلًا، تسعة منهم بانهيار معبد، بعدما كانت 24 قتيلًا، فيما عشرات آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد مسؤولون، الإثنين.

وقُتل 41 شخصًا في ولاية هيماشال براديش، الأكثر تضررًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما كانت الحصيلة 24 قتيلًا، بحسب ما أفاد بيان رسمي. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم منذ الجمعة في ولاية أوتارانتشال المجاورة، بحسب السلطات، بحسب «فرانس برس».

وتسببت أمطار غزيرة بشكل غير مألوف، وذوبان أنهار جليدية، في فيضانات قاتلة بالمنطقة الجبلية بالهند وباكستان ونيبال المجاورتين، على مدار العام أو العامين الماضيين؛ إذ ألقى مسؤولون حكوميون اللوم على تغير المناخ.

منازل تساوت بالأرض

وأظهرت لقطات تلفزيونية من ولاية هيماتشال براديش بالهند، منازل تساوت بالأرض بسبب الانهيارات الأرضية، وحافلات وسيارات معلقة على حوافّ المنحدرات بعد أن انهارت الطرق، وكذلك أظهرت مئات الأشخاص في مواقع الإنقاذ، بينما تُكابد فِرق الطوارئ لإزالة الأنقاض.

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وقال مسؤولون بولاية هيماتشال براديش، إن أوامر صدرت بإغلاق مدارس ومؤسسات تعليمية أخرى ونقل أشخاص معرضين للخطر إلى ملاجئ آمنة. وفي ولاية أوتاراخند المجاورة، حاولت فِرق الإنقاذ إخراج أشخاص من بين الأنقاض جرّاء انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة.