  • Alwasat News
Atwasat

مصرع 33 و10 مفقودين بفيضانات وانزلاقات للتربة في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 08:40 صباحا
مصرع 33 و10 مفقودين بفيضانات وانزلاقات للتربة في كوريا الجنوبية
منقذون يبحثون عن ناجين على طول طريق غمرته المياه ويؤدي إلى نفق في شيونغجو بكوريا الجنوبية، 16 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم، وفقد عشرة آخرون في كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأحد، بينما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم، للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه. وقد شهدت كوريا الجنوبية في موسم الأمطار الصيفي هطول أمطار غزيرة في الأيام الأربعة الأخيرة، أدت إلى سيول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة، وكذلك فيضان سد كبير، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وفقد عشرة آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه. بينما يحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو بمقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية. اجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جدا، مما منع الناس من الفرار، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأعلنت وزارة الداخلية انتشال جثث سبعة أشخاص، الأحد، من النفق، بينما يعمل غواصون بلا توقف، بحثا عن ضحايا آخرين. وقال والد أحد المفقودين في النفق إلى «يونهاب»: «لم يعد لدي أمل، ولكن لا يمكنني مغادرة المكان». وأضاف: «قلبي ينفطر عند التفكير في الألم الذي شعر به ابني في الماء البارد». وأظهرت لقطات بثها التليفزيون المحلي سيلا من المياه فاض من نهر قريب، واندفع باتجاه النفق، ورجال إنقاذ يستخدمون قوارب في الوصول إلى الضحايا داخله.

الرئيس الكوري الجنوبي يعقد اجتماعا طارئا مع مساعديه
عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي يقوم حاليا برحلة في الخارج، اجتماعا طارئا مع مساعديه، لمناقشة تحرك الحكومة في مواجهة الأحوال الجوية السيئة والفيضانات، كما أعلن مكتبه. قبل ذلك، أمر رئيس الوزراء هان دوك-سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة، للحد قدر الإمكان من عدد الضحايا. ويتحدر معظم الضحايا - سبعة عشر قتيلا وتسعة مفقودين - من مقاطعة غيونغسانغ الشمالية، وهي منطقة جبلية شهدت العدد الأكبر من حوادث انزلاق التربة التي غمرت بيوتا بسكانها المحاصرين داخلها.

وقالت وزارة الداخلية إن بعض المفقودين جرفتهم مياه نهر فاض في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية. وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء، محذرة من أن الأحوال الجوية تشكّل خطرا «جسيما». وتشهد كوريا الجنوبية باستمرار فيضانات خلال موسم الأمطار الصيفية. لكن البلاد عادة ما تكون مستعدة بشكل جيد، ويبقى عدد الضحايا منخفضا نسبيا.

وقد شهدت البلاد العام الماضي أيضا أمطارا غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل أحد عشر شخصا. وقالت الحكومة حينذاك إن الأمطار في 2022 كان الأغزر منذ بدء تسجيلات بيانات الطقس في سيول قبل 115 عاما، ونسبت الظروف القصوى إلى تغير المناخ. بينما أدت الأمطار الغزيرة إلى مصرع شخص واحد في اليابان، حيث عثر على رجل ميتا الأحد في سيارة غمرتها المياه شمال البلاد. كما لقي سبعة أشخاص مصرعهم الأسبوع الماضي في جنوب غرب البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

منذ نهاية الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بكميات قياسية في عدد من مناطق اليابان في فيضان أنهار وانزلاقات للتربة. وانتقلت الجبهة الممطرة تدريجياً من الجنوب الغربي للبلاد إلى الشمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط

الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات ...
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي

الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
احتجاز سفينة «أوشن فايكينغ» الإغاثية بميناء إيطالي خلال استعدادها لعملية إنقاذ
احتجاز سفينة «أوشن فايكينغ» الإغاثية بميناء إيطالي خلال استعدادها...
أذربيجان تتهم الانفصاليين الأرمينيين في قره باغ بتهديد الملاحة الجوية
أذربيجان تتهم الانفصاليين الأرمينيين في قره باغ بتهديد الملاحة ...
رئيس كوريا الجنوبية يلتزم بـ«توسيع نطاق» المساعدات العسكرية لأوكرانيا
رئيس كوريا الجنوبية يلتزم بـ«توسيع نطاق» المساعدات العسكرية ...
الحرائق الضخمة في كندا تلتهم أكثر من عشرة ملايين هكتار (شاهد)
الحرائق الضخمة في كندا تلتهم أكثر من عشرة ملايين هكتار (شاهد)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
المزيد
أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق قره باغ
أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق قره باغ...
مصرع 33 و10 مفقودين بفيضانات وانزلاقات للتربة في كوريا الجنوبية
مصرع 33 و10 مفقودين بفيضانات وانزلاقات للتربة في كوريا ......
24 قتيلاً و10 مفقودين جراء فيضانات في كوريا الجنوبية (شاهد)
24 قتيلاً و10 مفقودين جراء فيضانات في كوريا الجنوبية (شاهد)...
الحرائق الضخمة في كندا تلتهم أكثر من عشرة ملايين هكتار (شاهد)
الحرائق الضخمة في كندا تلتهم أكثر من عشرة ملايين هكتار ......
رئيس كوريا الجنوبية يلتزم بـ«توسيع نطاق» المساعدات العسكرية لأوكرانيا
رئيس كوريا الجنوبية يلتزم بـ«توسيع نطاق» المساعدات العسكرية ......
المزيد