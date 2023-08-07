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8 قتلى في فيضانات وانزلاقات تربة بفيتنام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 10:00 صباحا
8 قتلى في فيضانات وانزلاقات تربة بفيتنام
رجل يحمل مظلة ويمشي تحت المطر في أحد شوارع هانوي، 4 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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قضى ثمانية أشخاص في فيضانات وانزلاقات تربة في الأيام الأخيرة في فيتنام، على ما أعلنت السلطات الإثنين.

ويسجل في البلاد منذ مطلع أغسطس هطول أمطار غزيرة بعد موجات حر عدة وجفاف متواصل منذ أشهر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وألحقت الأحوال الجوية السيئة أضرارا بمئات المنازل وأتت على مساحات مزروعة، على ما أوضحت هيئة إدارة الكوارث على موقعها الإلكتروني.

- فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لمنازل جرفتها سيول موحلة فضلا عن طرقات مقطوعة مع انتشار أشجار مقتلعة. وتعذر الوصول إلى هذه البلدات الجبلية.

وفي يوليو، سجلت انزلاقات تربة في وسط البلاد، ففي مدينة دالات في الهضاب العالية لقى ثلاثة عناصر من الشرطة ومدني حتفهم عندما غمرت الوحول مركزا للشرطة.

الاحترار المناخي المتهم الأول
وتجاوزت المتساقطات في الهضاب العالية في وسط فيتنام وجنوبها بنسبة راوحت بين 5 و7% مستواها الاعتيادي منذ بدء موسم الأمطار في مايو بحسب السلطات.

وفي شمال فيتنام، تسببت درجات حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو، بانقطاع متكرر للكهرباء ما كبد المصانع المحلية والأجنبية الكثيرة في المنطقة خسائر كبيرة.

ولحقت أضرار كبيرة بالمزروعات أيضا، وقضى 175 شخصا في فيتنام العام الماضي جراء كوارث طبيعية.

ويفيد علماء أن الأحوال الجوية القصوى تكثر وتزداد كثافة بسبب الاحترار المناخي.

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