بولندا تعتقل روسيين اثنين «وزّعا» مواد دعائية لـ«فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت بولندا مواطنَين روسيَّين كانا «يوزّعان مواد دعائية عن مجموعة فاغنر» في وارسو وكراكوف، أكبر مدينتين بولنديتين، وفق ما ذكر وزير الداخلية ماريوش كامينسكي الإثنين.

وقال ماريوش كامينسكي على «إكس» (تويتر سابقا) «تم توجيه اتهامات لكليهما.. بالتجسس وتم توقيفهما»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المعتقلَين، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وحذّرت بولندا مؤخرا من استفزازات محتملة صادرة عن مجموعة المرتزقة التي تتخذ من بيلاروس مقرا، وقالت إنها سترد بزيادة أعداد جنودها على الحدود بين البلدين إلى 10 آلاف.

ملصقات تحمل شعار فاغنر

وأفاد الإعلام البولندي الأسبوع الماضي عن ظهور ملصقات تحمل شعار فاغنر وكتابات بالإنجليزية، تقول «نحن هنا -- انضموا إلينا»، إضافة إلى رموز استجابة سريعة تعيد التوجيه إلى موقع إلكتروني روسي عن المجموعة.

وبحسب صحيفة «غازيتا فيبورجا»، أبلغ سكان في كراكوف ووارسو الشرطة. ولم تحدد وزارة الداخلية إن كانت عمليات التوقيف مرتبطة بتوزيع الملصقات.