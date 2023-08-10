بولندا تنشر 10 آلاف جندي لحماية حدودها مع بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلازاك، الخميس، أن بولندا بصدد نشر نحو عشرة آلاف جندي لحماية حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، حليفة روسيا، بشكل «رادع».

وأوضح للإذاعة العامة أن العملية ستشمل «نحو عشرة آلاف جندي، أربعة آلاف منهم سينخرطون مباشرة في عمليات مؤازرة لشرطة الحدود وستة آلاف على شكل تعزيزات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وجاءت تصريحات وزير الدفاع البولندي بعد يوم من إعلان نائب وزير الداخلية ماتشي فاشيك عزم بلاده نشر ألفي جندي إضافي لتعزيز حدودها الشرقية مع بيلاروسيا.

وقال فاشيك لوكالة الأنباء البولندية: «لن تكون تعزيزات من ألف جندي بل من ألفين»، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع وافقت على هذا القرار إثر تلقي طلب من حرس الحدود في مواجهة محاولة مهاجرين عبور الحدود بأعداد قياسية، وفق الوكالة الفرنسية.