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إردوغان يطالب الغربيين بـ«الوفاء بوعودهم» بالنسبة إلى اتفاق تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 08:45 مساء
إردوغان يطالب الغربيين بـ«الوفاء بوعودهم» بالنسبة إلى اتفاق تصدير الحبوب
إردوغان متحدثا أمام المؤتمر الـ14 للدبلوماسيين الأتراك. الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (بث مباشر)
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيجاد حل لمسألة نقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود يبقى «رهن الدول الغربية التي عليها الوفاء بوعودها».

وقال إردوغان «أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل»، مشيرًا إلى اتصاله الهاتفي الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض تمديد الاتفاق بعدما انتهى العمل به في 17 يوليو، علمًا أنه وقع برعاية أنقرة والأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضاف إردوغان في كلمته خلال المؤتمر الـ 14 للسفراء الأتراك، أن «اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ المبادرة التي جرى تعليقها اعتبارًا من 17 يوليو، عبر توسيع نطاقها».

وتابع: «لا شك أن حل هذه المشكلة دون الدخول في مزيد من التعقيد مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها».

إردوغان متحدثا أمام المؤتمر الـ14 للدبلوماسيين الأتراك. الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (بث مباشر)
إردوغان متحدثا أمام المؤتمر الـ14 للدبلوماسيين الأتراك. الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (بث مباشر)
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